18:14:30 Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.554

di cui:

Asintomatici: 3.192

Sintomatici: 362

Tamponi del giorno: 24.692

Totale positivi: 133.056

Totale tamponi: 1.407.796

Deceduti tra il 15 e il 20 novembre: 32

Totale deceduti: 1.249

Guariti: 1.379

Totale guariti: 30.672

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 198

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.260

 

