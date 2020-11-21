18:14:30 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 3.554
di cui:
Asintomatici: 3.192
Sintomatici: 362
Tamponi del giorno: 24.692
Totale positivi: 133.056
Totale tamponi: 1.407.796
Deceduti tra il 15 e il 20 novembre: 32
Totale deceduti: 1.249
Guariti: 1.379
Totale guariti: 30.672
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 198
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 2.260