15:25:49 «In Campania non c’è nessuno che litiga, la Regione è concentrata sul lavoro. C’è solo un imbecille che litiga da solo che sta cercando di nascondere quello che non ha fatto in un anno.

Per avere buoni rapporti con il governo poi, è necessario che ci sia correttezza istituzionale. Sulla vicenda degli ispettori stiamo aspettando ancora che ci diano i risultati delle loro relazioni.

Di Maio e i 5 stelle volevano che in Campania ci fosse un commissario esterno per la sanità: se fosse passata questa linea oggi saremo come la Calabria.

Sfido chiunque a confrontarsi con me sulla sanità campana in un dibattito pubblico in diretta televisiva.

Spero di non assistere ai soliti conigli che non hanno il coraggio di parlare.

Abbiamo fatto un triplo miracolo.

Abbiamo approvato il piano ospedaliero, cosa che non ha fatto la precedente giunta, siamo usciti dal commissariamento.

Inoltre siamo riusciti nonostante la densità abitativa, ad essere la regione con meno decessi.

Abbiamo mantenuto questo dato anche dopo la riapertura della mobilità e il rimescolamento della popolazione.

C’è un livello squilibrato di personale tra noi e le regioni del Nord così come attestano i dati.

Siamo la regione più tutelata d’Italia per quello che riguarda i decessi.

Per le terapie intensive abbiamo un tasso di occupazione del 29%.

In Campania abbiamo 194 persone in terapia intensiva, contro i 915 del Piemonte, i 279 del Veneto, i 329 del Lazio, i 286 della Toscana.

Ci sono Regioni che hanno un livello inferiore di contagiosità, ma che hanno più posti in terapia intensiva.

La Campania rimarrà su una linea di trasparenza.

Ho visto la dimostrazione del collega Zaia sul tampone che dimostra la positività in tre minuti.

La validità deve dirla l’Istituto di sanità. Mi chiedo esistono tamponi in grado di dire la positività in pochi minuti?

Chiariamo tutto, evitiamo di avere annunci. Il ministro della salute parli chiaro e per tempo.

Noi avremmo dovuto usare questi mesi drammatici per fare una crescita nella dignità della politica.

Nell’ultima settimana abbiamo abbassato il tasso di positivi dal 16 al 15%. Il governo non c’entra nulla.

E’ merito solo nostro. Si dovrebbe controllare la mobilità tra un comune all’altro. Hanno istituito la zona rossa, sarebbe meglio dire che c’è una zona rosé.

Abbiamo chiesto noi un bando per la Campania alla protezione civile.

Se abbiamo l’80% di risposta al bando, abbiamo fatto un passo in avanti enorme per attivare nuovi posti di terapia intensiva.

Per il 70% dei casi riusciamo a garantire il risultato entro le 24 ore.

Non apriremo nulla se non avremmo la sicurezza da un punto di vista epidemiologico per quello che riguarda le scuole.

Manterremo una linea di rigore: non si riapre».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca.