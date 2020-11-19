BCC MUTUI 2025
10:14:24 CASERTA. Cari amici, come sempre mi confronto con voi sui temi di attualità.

Oggi è il 19 novembre, giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, ed in tanti luoghi del nostro paese, le luci viola illumineranno  location di rilievo.

Nella nostra città, l'associazione Caserta Sostenibile, in sinergia con il Nastro Viola, ha chiesto di illuminare la Reggia Vanvitelliana, ed il Comune di Caserta, a cui va il mio ringraziamento,  ha risposto  positivamente all'appello. Un piccolo segnale solidale, per chi come noi, affronta questa battaglia. La Campania purtroppo ha una incidenza di patologie tumorali, di livello esponenziale rispetto ad altre regioni italiane, ed i motivi li conosciamo tutti. Un silenzio assordante negli anni, connivenza colpevole, hanno prodotto questi effetti negativi, che stiamo pagando in ogni famiglia.

L'aspettativa di vita è per questo più bassa, e la possibilità di cura in loco, è solo negli ultimi anni  più fattibile. La ricerca ha fatto passi da gigante, ma va sostenuta sempre, perchè solo studi specialistici, prevenzione, e percorsi mirati, permettono a tanti di noi di sopravvivere.

Faccio un inciso, attendiamo da troppi anni il Policlinico di Caserta, e purtroppo ad oggi, l'eterno incompiuto è lì in bella mostra, nell'ignavia collettiva.

Un'opera strategica, forse obsoleta, prima ancora di essere inaugurata, ma fondamentale. In questi ultimi quindici mesi, ho conosciuto realtà come il Policlinico di Verona e Siena, e posso dire che la struttura  di Caserta,  potrebbe salvare tante vite. Lascio a voi le riflessioni consequenziali, da troppo tempo servi sciocchi e giullari decidono sulle nostre teste.

Concludo con un auspicio concreto, sosteniamo la ricerca e la solidarietà sincera delle organizzazioni, associazioni, etc, fatte di donne ed uomini, che  aiutano nelle difficoltà quotidiane i pazienti oncologici. Il mio abbraccio virtuale a tutti "i compagni di viaggio", crediamoci sempre, mai mollare !!!

Umberto Marzuillo

