13:02:25 Saranno premiati venerdì 20 novembre alle ore 10.30, con una cerimonia online, i due vincitori della prima edizione del bando “Agro-social: seminiamo valore”, indetto da Confagricoltura, in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International), che ha lo scopo di incentivare lo sviluppo di progetti di Agricoltura Sociale innovativi e sostenibili da realizzare nelle regioni Veneto, Toscana, Umbria e Campania.

Sulla base degli obiettivi, al 1° classificato verrà consegnato un premio in denaro del valore di 40.000 euro; al 2° classificato, 30.000 euro. Il premio dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi prefissati nei progetti.

Condotta dalla giornalista Micaela Cappellini, alla cerimonia online interverranno Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministratore delegato JTI Italia; Antonio Misiani, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

E’ possibile seguire la diretta sulla piattaforma Teams, al seguente link