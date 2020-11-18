10:29:01 Ebiter Campania, l’Ente Bilaterale per il Terziario, - composto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil - scende in campo a sostegno dei lavoratori e delle imprese del settore duramente colpite dall’emergenza Covid19, con due bandi per l’erogazione di bonus per l’acquisto di libri scolastici o materiale informatico per la didattica a distanza e per l'adeguamento delle misure di sicurezza anti-Covid nelle imprese.

Nel ventaglio delle iniziative Welfare di Ebiter Campania in favore degli associati, sono stati stanziati fondi per sostenere le spese di trasporto casa-lavoro e fondi scolastici con l’erogazione di borse di studio per i figli diplomati e/o universitari.

“In un momento di grande difficoltà per i lavoratori e le imprese del settore terziario e del commercio – commenta Luana Di Tuoro, presidente Ebiter Campania – l’Ente è al loro fianco con quattro bandi per altrettanti bonus, che hanno l’obiettivo di sostenere famiglie e lavoratori nelle spese quotidiane di gestione della famiglia e contribuire a mettere in sicurezza le imprese del settore, dando una boccata d’ossigeno a quanti, durante l’emergenza Covid19, sono stati duramente colpiti dalle chiusure o dalla riduzione delle attività lavorative”.

BONUS COVID19-LAVORATORI. Questo bando eroga, per l'anno scolastico 2020/2021, un bonus una tantum in favore dei dipendenti delle aziende del terziario, per sostenere le spese di acquisto dei libri di testo per i figli, oppure per l’acquisto di materiale informatico per le pari opportunità con la didattica a distanza. Il bonus riconosciuto sarà pari a 150 euro per gli studenti iscritti alla scuola primaria e alla scuola media e di 200 euro per gli studenti iscritti alla scuola superiore.

BONUS COVID19 PER LE IMPRESE. Si tratta di un bonus di massimo 250 euro per sostenere le imprese nell’adeguamento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito delle disposizioni del Dpcm 4 Marzo 2020 e successivi per l’emergenza Covid19 (Coronavirus).

BONUS TRASPORTO CASA/LAVORO. È un contributo in favore dei dipendenti delle aziende del terziario, a sostegno delle spese di trasporto casa-lavoro. Il contributo riconosciuto sarà di importo pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nel periodo 1 gennaio 2020–31 dicembre 2020, con un massimale di 100 euro.

BORSE DI STUDIO. Attraverso il Fondo Scolastico istituito da Ebiter Campania, vengono erogate borse di studio in favore di studenti-lavoratori e/o figli di lavoratori di aziende del settore Commercio, Terziario e Distribuzione in regola con i contributi all’Ebiter Campania. Saranno assegnate borse di studio di 300 euro, riservate a studenti delle scuole medie superiori che hanno conseguito il titolo finale nell'anno scolastico 2019/2020 e borse di studio di 500 euro riservate a studenti universitari.