13:22:01 Allerta meteo: proroga criticità Gialla solo su Basso Cilento.
Possibile dissesto idrogeologico anche in assenza di precipitazioni piovose.
La Protezione Civile Regione Campania ha prorogato fino alle 23.59 di questa sera l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo solo sulla zona 8 del territorio, corrispondente al Basso Cilento.
Dalle 12 di oggi e per le successive 12 ore si prevedono in quell'area precipitazioni residue che potrebbero assumere anche carattere di rovescio.
In considerazione delle abbondanti piogge registrate stanotte sulla zona 8, per effetto della saturazione dei suoli, la criticità idrogeologica resta di colore Giallo.
In particolare, si segnala la possibilità, anche in assenza di nuove precipitazioni, di occasionali fenomeni franosi, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali.
La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare il rischio idrogeologico fino alle 23.59 di oggi.
Giuseppe Sorbo