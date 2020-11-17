BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

13:22:01 Allerta meteo: proroga criticità Gialla solo su Basso Cilento.

Possibile dissesto idrogeologico anche in assenza di precipitazioni piovose.

La Protezione Civile Regione Campania  ha prorogato fino alle 23.59 di questa sera l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo solo sulla zona 8 del territorio, corrispondente al Basso Cilento.

Dalle 12 di oggi e per le successive 12 ore si prevedono in quell'area precipitazioni residue che potrebbero assumere anche carattere di rovescio.

In considerazione delle abbondanti piogge registrate stanotte sulla zona 8, per effetto della saturazione dei suoli, la criticità idrogeologica resta di colore Giallo.

In particolare, si segnala la possibilità, anche in assenza di nuove precipitazioni, di occasionali fenomeni franosi, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare il rischio idrogeologico fino alle 23.59 di oggi.

 Giuseppe Sorbo

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next