BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

Questa settimana la Regione Campania è stata oggetto di numerosi “attacchi” mediatici in quanto le tv di tutta Italia si sono ritrovate a dare notizie sul forte collasso degli ospedali della nostra regione accusando la stessa di non essere in grado di risolvere i problemi che affliggono la nostra società.

Non c’è dubbio che la situazione ospedaliera è in forte affanno, come del resto in tutta Italia ed il modo in cui il nostro personale sanitario sta rispondendo è encomiabile. Sono molto mortificata nel vedere per l’ennesima volta la nostra amata terra così tanto martoriata e denigrata e per questo ci tengo a far presente a tutti i cittadini alcuni concetti fondamentali, in modo tale che tutti possano comprende gli accaduti.

La Regione Campania ha fatto presente al Governo centrale già ad ottobre l’evidente situazione di criticità e dallo stesso governo non ha ricevuto risposte in merito se non quella di basarsi sull’analisi dei dati numerici, dichiarando inizialmente la Campania “zona gialla” per poi trasformarla in “zona rossa” solo dopo una settimana.

La nostra Regione è stata la prima in tutta Italia a prendere delle decisioni drastiche e rigorose, inizialmente criticate anche da esponenti del governo centrale ma che poi hanno dimostrato l’efficacia per il contenimento del contagio da corona virus.

Nei mesi passati sono stati fatti degli sforzi enormi dal nostro governo regionale, che ha cercato per quanto possibile di potenziare il nostro sistema sanitario. Tutti conosciamo gli ospedali modulari, come quelli sorti negli spazi dell’ospedale del Mare a Napoli, quelli di Caserta e il Covid Hospital di Maddaloni, strutture d’avanguardia e tutte perfettamente funzionanti, sebbene la disinformazione fatta da molti pseudogiornalisti ritenga che questi ultimi, in particolar modo quello di Maddaloni, siano chiusi. Accuse infondate e che generano solo terrore per i nostri stessi cittadini.

Il momento storico che stiamo vivendo è molto drammatico e con tutta onestà certi atteggiamenti che definisco “anti-campani”, fanno male e soprattutto fanno riflettere molto. In un periodo di forte crisi, l’unica cosa che credo sia più opportuna fare è quella di evitare le polemiche e i conflitti politici. Denigrare il governo regionale e il suo operato è come denigrare i cittadini campani che da questo governo sono rappresentati.

Bisognerebbe unire le forze e lavorare insieme per la tutela di tutti i cittadini.”

Maria Luigia Iodice.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next