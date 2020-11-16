FIAS_CASERTA
BCC mi curo
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:53:38 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Continuano le applicazioni di restrizioni da parte dei Comuni per cercare di rallentare la diffusione del Coronavirus in Campania e in provincia di Caserta.

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dell'area mercatale di via Righi, sede della fiera bisettimanale.

Il provvedimento riguarda le attività non alimentari. Inoltre, è vietata la vendita di prodotti alimentari in modalità self-service con obbligo per i gestori di tale attività di servizio con guanti ed esterno al banco, impedendo alla clientela il contatto con la merce esposta.

Il mancato rispetto degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Dicembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:233 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:283 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:642 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next