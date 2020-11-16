10:53:38 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Continuano le applicazioni di restrizioni da parte dei Comuni per cercare di rallentare la diffusione del Coronavirus in Campania e in provincia di Caserta.
Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dell'area mercatale di via Righi, sede della fiera bisettimanale.
Il provvedimento riguarda le attività non alimentari. Inoltre, è vietata la vendita di prodotti alimentari in modalità self-service con obbligo per i gestori di tale attività di servizio con guanti ed esterno al banco, impedendo alla clientela il contatto con la merce esposta.
Il mancato rispetto degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro.