09:22:57 AVERSA. Abbiamo letto le note dei vari sindacati del settore dell'igiene urbana e vogliamo esprimere il nostro convinto sostegno all'azione dell'assessore Elena Caterino, che ha sbrogliato una difficile matassa rendendo possibile la firma del contratto e il passaggio di cantiere.

In merito a quanto accaduto ieri all’alba, ci auguriamo che si faccia chiarezza su quanto scritto dai sindacati e riportato dalla stampa locale circa presunte istigazioni all'agitazione.

Purtroppo c'è ancora chi non si rassegna e cerca di boicottare il subentro della nuova ditta da cui ci aspettiamo una svolta netta nell'igiene urbana della città.

Per non parlare di esponenti politici e affini che, senza aver offerto mai alcun aiuto concreto in materia ma essendo colpevolmente artefici di questa gestione catastrofica avutasi negli anni, altro non fa che sfoggio del più indegno sciacallaggio.

Ci dispiace per loro ma molto presto dovranno riporre i telefonini in tasca e tornare a fotografar mosche.

Il Gruppo consiliare La politica che serve