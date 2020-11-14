13:09:44 CASERTA. Il Liceo artistico “San Leucio” è il migliore della provincia di Caserta. A decretarlo, numeri alla mano, Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, che si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti.

A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. «Siamo orgogliosi del riconoscimento – spiega la dirigente scolastica Immacolata Nespoli -, ma siamo anche consapevoli che il lavoro paga. Ho il privilegio di dirigere una scuola dove docenti, studentesse e studenti condividono un grande progetto fatto di formazione, visione, educazione.

Scegliamo di non enfatizzare i risultati finali, scegliamo di far crescere durante il percorso quinquennale le competenze, le conoscenze e le abilità. Abbiamo con i nostri giovani un rapporto costruttivo e dialogico che li premia quando poi si cimentano con il mondo universitario.

Siamo felici di farlo, siamo orgogliosi di ascoltare i loro successi quando tornano a trovarci. E sono tanti quelli che lo fanno, quelli che raggiugono le vette più alte all’interno delle professioni che scelgono». Il risultato dell'edizione 2020-21 di Eduscopio, è frutto di un’indagine comparativa tra gli istituti superiori sulla base dei voti ottenuti e dei crediti raggiunti da studentesse e studenti durante il primo anno di università.

Con i suoi indirizzi di Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design per la Moda e Scenografia, il Liceo Artistico “San Leucio” forma dal 1962 giovani portatori di sogni e visioni che coltivano i loro talenti e si affermano nei vari settori con prestigio e successo. I dati della ricerca Eduscopio possono essere consultati al link https://caserta.occhionotizie.it/classifica-migliori-scuole-caserta-eduscopio-2020/?fbclid=IwAR34kD6HJzCOhTePDBeKUxbdox3ZLWnxh31FSRJoeQ9rnJmpvuUdxVCGuWk