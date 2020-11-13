19:11:27 Con la dichiarazione di zona rossa che partirà da domenica, i cittadini della Campania dovranno ricorrere all'autocertificazione se vogliono uscire dal Comune di residenza.
C'è la necessità di giustificare i propri spostamenti che sono consentiti solo per ragioni di salute e di lavoro.
Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale.
Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato
CLICCA QUI PER SCARICARLA
https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti