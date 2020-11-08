19:47:51 MADDALONI. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, formato dai Consiglieri Tagliafierro Imperia, Russo Michele e Reitano Domenico, ha presentato nella giornata odierna un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore al ramo in cui si legge testualmente:

“L’evolversi della situazione epidemiologica sta mostrando l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, quindi, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Le recenti ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania hanno imposto ulteriori e più incisive misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Considerato che dall'ultimo dato aggiornato al 07.11.2020 sul sito dell'ASL Caserta, nel Comune di Maddaloni risultano 485 casi di positività; sempre più frequenti sono le segnalazioni da parte dei cittadini di assembramenti localizzati, soprattutto da parte di giovani, e in generale di mancato rispetto della normativa anti-covid; pervengono segnalazioni da parte di cittadini risultati positivi e ancora in attesa di esito di tampone o di cure assistenziali;

Si interroga il Sindaco al fine di conoscere se:

- è stato conferito incarico al comandante della Polizia locale di effettuare continui controlli sul territorio tesi a verificare l’osservanza dei cittadini in merito all’uso della mascherina, eventuali assembramenti e distanziamento interpersonale, oltre a verificare che coloro che siano risultati positivi ed i loro familiari conviventi osservino l’isolamento domiciliare;

- è stato previsto un piano straordinario volto ad intensificare tali controlli;

- sono stati individuati ad oggi trasgressori e in che misura sono state applicate le sanzioni previste per legge;

- è intenzione di codesta amministrazione chiamare in causa forze dell'ordine e protezione civile al fine di implementare le risorse, tenuto conto di carenze in organico della polizia municipale o se è stata individuata una soluzione alternativa per sopperire a tale oggettiva assenza di controlli;

- è intenzione di codesta amministrazione attivare il servizio di Assistenza Domiciliare sociosanitaria o per anziani e disabili del Comune di Maddaloni, come già sta avvenendo in altre realtà comunali”

La Consigliera Avv. Imperia Tagliafierro, in qualità di Capogruppo del PD, ha commentato con noi questo atto, dichiarando: “Con questa interrogazione abbiamo voluto porre all'attenzione l'esigenza di un maggior controllo del territorio per fronteggiare l'emergenza, venuta fuori dalle numerose segnalazioni e denunce di assembramenti che riceviamo ogni giorno.

L'amministrazione ha il dovere di far sentire la sua presenza in strada, di tenere informata la cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione, deve prendere atto dell'incremento notevole dei casi di positività, deve fare i conti con questa debolezza di controlli rispetto alla quale non si può eccepire carenza in organico ma deve porvi rimedio”- e ha poi concluso dicendo- “Il nostro richiamo non venga considerato allarmismo eccessivo ma un monito per informare la popolazione dello stato attuale della situazione che potrà migliorare solo con il rispetto delle regole e con il riappropriarsi del senso civico.”

Fiorella Tagliafierro