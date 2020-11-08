catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

19:47:51 MADDALONI. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, formato dai Consiglieri Tagliafierro Imperia, Russo Michele e Reitano Domenico, ha presentato nella giornata odierna un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore al ramo in cui si legge testualmente:

“L’evolversi della situazione epidemiologica sta mostrando l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, quindi, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Le recenti ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania hanno imposto ulteriori e più incisive misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Considerato che dall'ultimo dato aggiornato al 07.11.2020 sul sito dell'ASL Caserta, nel Comune di Maddaloni risultano 485 casi di positività; sempre più frequenti sono le segnalazioni da parte dei cittadini di assembramenti localizzati, soprattutto da parte di giovani, e in generale di mancato rispetto della normativa anti-covid; pervengono segnalazioni da parte di cittadini risultati positivi e ancora in attesa di esito di tampone o di cure assistenziali;

Si interroga il Sindaco al fine di conoscere se:

- è stato conferito incarico al comandante della Polizia locale di effettuare continui controlli sul territorio tesi a verificare l’osservanza dei cittadini in merito all’uso della mascherina, eventuali assembramenti e distanziamento interpersonale, oltre a verificare che coloro che siano risultati positivi ed i loro familiari conviventi osservino l’isolamento domiciliare;

- è stato previsto un piano straordinario volto ad intensificare tali controlli;

- sono stati individuati ad oggi trasgressori e in che misura sono state applicate le sanzioni previste per legge;

- è intenzione di codesta amministrazione chiamare in causa forze dell'ordine e protezione civile al fine di implementare le risorse, tenuto conto di carenze in organico della polizia municipale o se è stata individuata una soluzione alternativa per sopperire a tale oggettiva assenza di controlli;

- è intenzione di codesta amministrazione attivare il servizio di Assistenza Domiciliare sociosanitaria o per anziani e disabili del Comune di Maddaloni, come già sta avvenendo in altre realtà comunali”

La Consigliera Avv. Imperia Tagliafierro, in qualità di Capogruppo del PD, ha commentato con noi questo atto, dichiarando: “Con questa interrogazione abbiamo voluto porre all'attenzione l'esigenza di un maggior controllo del territorio per fronteggiare l'emergenza, venuta fuori dalle numerose segnalazioni e denunce di assembramenti che riceviamo ogni giorno.

L'amministrazione ha il dovere di far sentire la sua presenza in strada, di tenere informata la cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione, deve prendere atto dell'incremento notevole dei casi di positività, deve fare i conti con questa debolezza di controlli rispetto alla quale non si può eccepire carenza in organico ma deve porvi rimedio”- e ha poi concluso dicendo- “Il nostro richiamo non venga considerato allarmismo eccessivo ma un monito per informare la popolazione dello stato attuale della situazione che potrà migliorare solo con il rispetto delle regole e con il riappropriarsi del senso civico.”

Fiorella Tagliafierro

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:139 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:542 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:333 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next