20:29:57 Si chiude questa sera l’incubo zona rossa per Marcianise.

Lo rende noto la maggioranza con un comunicato sulla pagina istituzionale del Comune.

Ecco il testo:

La zona rossa a Marcianise non verrà prorogata: il provvedimento sarà in vigore stasera, sabato 7 novembre, fino a mezzanotte. La decisione è stata presa dalla presidenza della Regione Campania, sentite le autorità sanitarie.

La decisione di non prorogare accoglie una specifica richiesta del sindaco di Marcianise Antonello Velardi. Resta però la gravità dell'emergenza covid non solo a Marcianise, ma in ampie parti della provincia di Caserta e della Campania. Ciò deve indurci a non abbassare la guardia.

L'amministrazione comunale di Marcianise rivolge un pressante, ennesimo appello ai cittadini di Marcianise a rispettare le regole, ad evitare assembramenti e ad indossare rigorosamente la mascherina. Ci si appella a tutti gli esercenti pubblici, in particolare ai titolari dei bar, ad essere molto scrupolosi e a fornire la massima collaborazione a partire già da domani con il rito domenicale dell'aperitivo. L'amministrazione comunale annuncia fin d'ora che saranno effettuati controlli severi e saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire gli standard di sicurezza.

Grazie a tutti per la collaborazione.