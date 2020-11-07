17:27:38 Sale ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta. Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 10967 i positivi attuali in Terra di Lavoro con 1024 casi nelle ultime 24 ore.
Tre i decessi registrati nelle ultime ore. Sono guarite invece 812 persone nelle ultime 24 ore. Solo un comune risparmiato dal virus: si tratta di Giano Vetusto che è tornato Covid free.
Sono 103 i Comuni sui 104 totali dove è presente almeno un caso.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 909 contagi.
753 i positivi a Caserta,
521 i casi a Marcianise.
489 i positivi a Orta di Atella
485 i casi a Maddaloni,
440 i contagiati a San Felice a Cancello,
355 i contagi a Casal di Principe
331 i positivi a Trentola Ducenta
311 i casi a Sant’Arpino,
299 i contagi a Santa Maria a Vico,
259 i positivi a Cesa,
258 i casi a Castel Volturno
249 i casi a Gricignano d’Aversa,
248 i casi a Teverola,
242 i positivi a Santa Maria Capua Vetere,
210 i casi a Lusciano,
209 i casi a San Cipriano d’Aversa
196 i casi a San Nicola la Strada,
194 i contagi a Succivo,
168 i casi a Capodrise,
150 i contagi a San Marcellino,
146 i contagi ad Arienzo, Casaluce,
145 i casi a Frignano, San Prisco,
142 i positivi a Mondragone,
137 i casi a Villa Literno
127 i casi a Casagiove,
123 i casi a Capua,
117 i casi Carinaro,
115 i casi a Parete,
108 i casi a Villa di Briano
104 i casi a Sessa Aurunca,
100 i casi a Recale,
94 i casi a Teano,
92 i casi a Casapulla,
91 i casi a Casapesenna,
89 i casi a Macerata Campania,
87 i casi a Grazzanise, San Marco Evangelista,
86 i casi Cancello Arnone,
78 i positivi a Cervino,
76 i contagi a Castel Morrone,
68 i casi a Calvi Risorta,
64 i casi a Curti,
62 i casi a Cellole, San Tammaro,
58 i casi a Portico di Caserta,
49 i contagi a Pietramelara,
47 i casi a Vairano Patenora,
46 i casi a Francolise,
44 i positivi a Piedimonte Matese, Vitulazio
40 i contagi a Sparanise,
35 i casi a Carinola, Castel Campagnano,
31 i casi a Pignataro Maggiore, Valle di Maddaloni
26 i casi a Caiazzo, Rocca d’Evandro,
25 i casi a Alife,
24 i casi a Bellona, Caianello,
23 i casi a Camigliano,
22 i casi a Falciano del Massico, Gioia Sannitica,
21 i casi a Castel di Sasso,
17 i casi a Formicola, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Piana di Monte Verna, Pratella,
16 i casi a Pastorano, Riardo,
15 i casi a Pontelatone,
14 i contagi a Alvignano, Galluccio,
13 i positivi a Baia e Latina, Roccamonfina
12 i casi a Liberi, Tora e Piccilli,
11 i positivi a Pietravairano, Santa Maria la Fossa,
10 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Gallo Matese,
7 i casi a San Potito Sannitico,
Sono sei i positivi a Fontegreca, Prata Sannita,
Sono 5 i casi a Roccaromana, Raviscanina, Sant’Angelo d’Alife,
Il contagio non si ferma nemmeno a Castello del Matese, Capriati al Volturno, Ciorlano, Rocchetta e Croce, Ruviano, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti a San Pietro Infine,
Sono due i positivi a Letino, Presenzano,
Positivi si registrano ancora a Ailano, Valle Agricola con un caso nel Comune.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 4.309
di cui:
Asintomatici: 4.010
Sintomatici: 299
Tamponi del giorno: 22.696
Totale positivi: 82.318
Totale tamponi: 1.097.897
Deceduti: 15
Totale deceduti: 811
Guariti: 984
Totale guariti: 16.001
Report posti letto su base regionale:
Posti letto:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590
Posti letto di terapia intensiva occupati: 179
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.756