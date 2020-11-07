catone kona
17:27:38 Sale ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta. Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 10967 i positivi attuali in Terra di Lavoro con 1024 casi nelle ultime 24 ore.

Tre i decessi registrati nelle ultime ore. Sono guarite invece 812 persone nelle ultime 24 ore. Solo un comune risparmiato dal virus: si tratta di Giano Vetusto che è tornato Covid free.

Sono 103 i Comuni sui 104 totali dove è presente almeno un caso.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 909 contagi.

753 i positivi a Caserta, 

521 i casi a Marcianise.

489 i positivi a Orta di Atella

485 i casi a Maddaloni, 

440 i contagiati a San Felice a Cancello,

355 i contagi a Casal di Principe

331 i positivi a Trentola Ducenta

311 i casi a Sant’Arpino,

299 i contagi a Santa Maria a Vico, 

259 i positivi a Cesa, 

258 i casi a Castel Volturno 

249 i casi a Gricignano d’Aversa,

248 i casi a Teverola,

242 i positivi a Santa Maria Capua Vetere, 

210 i casi a Lusciano,

209 i casi a San Cipriano d’Aversa

196 i casi a San Nicola la Strada, 

194 i contagi a Succivo,

168 i casi a Capodrise, 

150 i contagi a San Marcellino,

146 i contagi ad Arienzo, Casaluce,

145 i casi a Frignano, San Prisco,

142 i positivi a Mondragone, 

137 i casi a Villa Literno

127 i casi a Casagiove,

123 i casi a Capua,

117 i casi Carinaro,

115 i casi a Parete, 

108 i casi a Villa di Briano

104 i casi a Sessa Aurunca,

100 i casi a Recale,

94 i casi a Teano,

92 i casi a Casapulla,

91 i casi a Casapesenna,

89 i casi a Macerata Campania,

87 i casi a Grazzanise, San Marco Evangelista,

86 i casi Cancello Arnone, 

78 i positivi a Cervino,

76 i contagi a Castel Morrone,

68 i casi a Calvi Risorta,

64 i casi a Curti, 

62 i casi a Cellole, San Tammaro, 

58 i casi a Portico di Caserta,

49 i contagi a Pietramelara,

47 i casi a Vairano Patenora,

46 i casi a Francolise,

44 i positivi a Piedimonte Matese, Vitulazio

40 i contagi a Sparanise,

35 i casi a Carinola, Castel Campagnano,

31 i casi a Pignataro Maggiore, Valle di Maddaloni

26 i casi a Caiazzo, Rocca d’Evandro,

25 i casi a Alife, 

24 i casi a Bellona, Caianello,

23 i casi a Camigliano,

22 i casi a Falciano del Massico, Gioia Sannitica,

21 i casi a Castel di Sasso,

17 i casi a Formicola, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Piana di Monte Verna, Pratella,

16 i casi a Pastorano, Riardo,

15 i casi a Pontelatone,

14 i contagi a Alvignano, Galluccio,

13 i positivi a Baia e Latina, Roccamonfina

12 i casi a Liberi, Tora e Piccilli,

11 i positivi a Pietravairano, Santa Maria la Fossa,

10 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Gallo Matese,

7 i casi a San Potito Sannitico, 

Sono sei i positivi a Fontegreca, Prata Sannita,

Sono 5 i casi a Roccaromana, Raviscanina, Sant’Angelo d’Alife, 

Il contagio non si ferma nemmeno a Castello del Matese, Capriati al Volturno, Ciorlano, Rocchetta e Croce, Ruviano, dove gli infetti sono quattro per Comune.

Tre il numero degli infetti a San Pietro Infine,

Sono due i positivi a Letino, Presenzano,

Positivi si registrano ancora a Ailano, Valle Agricola con un caso nel Comune.  

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.309

di cui:

Asintomatici: 4.010

Sintomatici: 299

Tamponi del giorno: 22.696

Totale positivi: 82.318

Totale tamponi: 1.097.897

Deceduti: 15

Totale deceduti: 811

Guariti: 984

Totale guariti: 16.001

Report posti letto su base regionale:

Posti letto:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 179

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.756

 

