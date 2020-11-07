14:17:47 ARIENZO. Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'ultimo DPCM in materia di contrasto al contagio da Covid-19, rilevato che la Campania è stata classificata dall'ISS, con il Report del 20 ottobre, tra le regioni a rischio alto nello scenario 3, considerando le attuali discrasie temporali dell'ASL a causa dell'enorme lavoro, questa Amministrazione Comunale 𝗛𝗔 𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔𝗧𝗢 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, per contenere al massimo la preoccupante situazione epidemiologica che si registra, attualmente, ad Arienzo.

Le disposizioni, in vigore da oggi, sono le seguenti:

- Divieto di stazionamento in ogni strada e piazza dalle ore 16 alle 6 del giorno successivo. È possibile stazionare singolarmente solo se non vi siano altri cittadini o se vi siano, ma a debita distanza

- Divieto di circolazione in monopattino, bici e moto per i minori di anni 18, dalle ore 16 alle 6 del giorno successivo. La circolazione a piedi, sempre per i minori, è consentita in quella fascia oraria solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori

- Divieto di circolazione in auto con più di 2 (due) persone non conviventi

- È fatto obbligo di isolamento per tutti coloro che effettuano il tampone presso centri ASL o laboratori privati, fino all'esito del tampone, mentre è fortemente raccomandato l'isolamento volontario di tutto il nucleo familiare della persona che effettua il tampone fino all'esito

- È raccomandato alle persone over 65 o affette da patologie di non uscire, se non per motivate esigenze

- Si raccomanda di limitare al minimo possibile le visite ad amici o familiari oltre il secondo grado di parentela

- È fortemente raccomandato a tutti i titolari di attività commerciali, con vendita diretta al pubblico, di effettuare ogni 7 giorni un tampone rapido, sierologico o molecolare a partire dalla presente Ordinanza. Sarà, invece, obbligatorio effettuare il tampone, gratuito per i commercianti, appena saranno disponibili i kit acquistati dal Comune, previa prenotazione telefonica o WhatsApp al numero 3425242945.

𝘓𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘢 € 400,00 𝘢 € 1.000.

Invochiamo il massimo rispetto delle disposizioni per scongiurare, vista la rapida crescita dei numeri, il pericolo di chiusura della nostra città. Alla Polizia Municipale sono stati richiesti rigore e tolleranza zero nei confronti di tutti coloro che non si atterrano alla presente Ordinanza. Abbiamo, inoltre, chiesto alla Protezione Civile una collaborazione nel controllo di strade e piazze, nonché nell'invitare i cittadini all'osservanza di queste regole.

Lo dichiara il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida.