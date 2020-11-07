10:36:43 AVERSA. Siglata oggi in sala consiliare la convenzione tra il Comune di Aversa e quattro associazioni di Guardie Zoofile Ambientali:

l’Associazione “WWF” di Caserta, rappresentata da Raffaele Lauria nella qualità di legale rappresentante e dal Coordinatore delle Guardie Giurate del WWF Italia per la Campania, Alessandro Gatto;

l’Associazione “A.N.P.A.N.A. G.E.P.A..”rappresentata da CAPACCIO ANGELO nella qualità di Presidente;

l’Associazione “GUARDIA RURALE AUSILIARIA N.O.G.R.A. “ rappresentata da GIANNETTI ESCHILO nella qualità di Presidente

e l’Associazione “A.E.O.P. rappresentata da Ortensio Falco in qualità di Presidente.

Scopo della convenzione la vigilanza, la tutela, la promozione e il benessere dell’ambiente e degli animali.

Le Guardie Zoofile si occuperanno del controllo del territorio, del contrasto allo sversamento incontrollato dei rifiuti, della verifica dell’applicazione del microchip e relativa iscrizione all’Anagrafe canina, del contrasto all’abbandono delle deiezioni canine, della valorizzazione del benessere animale con la partecipazione ad eventi di promozione della cultura zoofila.

Tra le attività previste dalla convenzione, un’attenzione particolare sarà dedicata al fenomeno del randagismo attraverso azioni di sensibilizzazione, controllo e repressione.

“La presenza delle Guardie Zoofile in Città – ha spiegato l’Assessore Caterino - contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza nonché di vigilanza delle nostre strade e dei nostri parchi”. Lavoreranno in sinergia con l’assessorato, con la Commissione Ambiente e con il Nucleo Ambientale nelle attività di educazione ambientale e nella sensibilizzazione nei confronti degli animali da affezione, che è nostra intenzione tutelare. “Vogliamo al tempo stesso perseguire gli incivili irrispettosi delle regole attraverso un capillare controllo del territorio emettendo sanzioni amministrative “.

“Grazie all’intesa che abbiamo siglato oggi – ha evidenziato il Sindaco Golia - possiamo intraprendere un percorso virtuoso e lavorare in sinergia potenziando le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto degli animali e delle norme che li tutelano.”

“Stiamo inoltre, predisponendo una sede operativa che garantirà una migliore qualità del servizio”.