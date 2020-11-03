16:46:05 Poche ore fa, la Ministra dell’Istruzione ha firmato il decreto che assegna alle scuole gli 85milioni di euro per la didattica digitale integrata stanziati dal ‘Decreto Ristori’ nel Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso.
“La Campania ha ottenuto, complessivamente, 10.644.051,87 euro. Di questi, 1.671.426,36 euro sono destinati agli Istituti scolastici della provincia di Caserta”, dichiara l’on. Margherita Del Sesto, membro della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Come parametro per la distribuzione delle risorse si è tenuto conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs, che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali.
“Questo nuovo stanziamento – conclude la deputata – potrà consentire agli Istituti scolastici beneficiari di acquisire, complessivamente, oltre 200mila nuovi dispositivi digitali e oltre 100mila strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso agli studenti meno abbienti”.
On. Margherita Del Sesto
VII Commissione CulturaREGIONE PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE RISORSE
Campania Caserta AVERSA D. D. AVERSA SECONDO 7.503,95 €
Campania Caserta AVERSA D. D. AVERSA TERZO 9.570,21 €
Campania Caserta MONDRAGONE D. D. MONDRAGONE PRIMO 9.772,58 €
Campania Caserta MONDRAGONE D. D. MONDRAGONE SECONDO 6.893,05 €
Campania Caserta MONDRAGONE D.D. MONDRAGONE TERZO 9.474,76 €
Campania Caserta ORTA DI ATELLA D. D. ORTA DI ATELLA 15.240,82 €
Campania Caserta TRENTOLA DUCENTA D. D. TRENTOLA DUCENTA 11.960,38 €
Campania Caserta VILLA LITERNO D. D. "MILANI" - VILLA LITERNO 12.281,74 €
Campania Caserta SAN MARCO EVANGELISTA I.C. "R.VIVIANI" 9.364,03 €
Campania Caserta CASERTA COLLECINI - GIOVANNI XXIII 8.649,40 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE I.A.C."VENTRIGLIA"- PIEDIMONTE 11.323,38 €
Campania Caserta GIOIA SANNITICA I.A.C. GIOIA SANNITICA 9.115,85 €
Campania Caserta ALIFE I. A. C. ALIFE 9.558,76 €
Campania Caserta CANCELLO ED ARNONE I.A.C."FOSCOLO"- CANCELLO ED A. 9.635,12 €
Campania Caserta FRANCOLISE I.A.C. FRANCOLISE 11.613,56 €
Campania Caserta CALVI RISORTA I.C.S. CALES SALVO D'ACQUISTO 9.409,85 €
Campania Caserta BELLONA I.A.C." ALIGHIERI" BELLONA 9.761,12 €
Campania Caserta VITULAZIO I.A.C. "CROCE" - VITULAZIO 10.436,94 €
Campania Caserta CASAPULLA I.A.C."STROFFOLINI" -CASAPULLA- 10.543,84 €
Campania Caserta PORTICO DI CASERTA I.A.C. "S.G. BOSCO"- PORTICO 13.041,56 €
Campania Caserta CAPODRISE I.A.C."GAGLIONE" -CAPODRISE- 10.337,66 €
Campania Caserta CERVINO I.A.C. "FERMI" CERVINO 9.551,12 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE I.A.C."UCCELLA"- S.MARIA C.V. 10.211,66 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE I.A.C."MAZZOCCHI"- S.MARIA C.V. 10.055,12 €
Campania Caserta VILLA DI BRIANO I.A.C.CALDERISI VILLA DI BRIANO 9.764,94 €
Campania Caserta VILLA LITERNO I.C. "L. DA VINCI" VILLA LIT. 12.430,65 €
Campania Caserta AVERSA I.A.C."D.CIMAROSA" AVERSA 10.524,12 €
Campania Caserta SPARANISE I.A.C. "SOLIMENE"- SPARANISE 9.833,67 €
Campania Caserta ARIENZO I.A.C. "GALILEI" -ARIENZO- 7.874,32 €
Campania Caserta FRIGNANO I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO 13.144,65 €
Campania Caserta CAPRIATI A VOLTURNO I.A.C. CAPRIATI AL VOLTURNO 9.077,67 €
Campania Caserta CASALUCE I.A.C. BEETHOVEN -CASALUCE- 13.369,92 €
Campania Caserta RECALE I.A.C. GIOVANNI XXIII RECALE 9.810,76 €
Campania Caserta AVERSA I.A.C. G.PARENTE AVERSA 12.568,10 €
Campania Caserta AVERSA I. C. S. DE CURTIS AVERSA 9.680,31 €
Campania Caserta CESA CESA-CAPOLUOGO -CESA- 10.265,12 €
Campania Caserta CARINARO CARINARO 10.658,39 €
Campania Caserta RAVISCANINA AILANO 8.707,31 €
Campania Caserta SAN NICOLA LA STRADA S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D.- 8.172,13 €
Campania Caserta ALVIGNANO I.A.C. ALVIGNANO 10.089,48 €
Campania Caserta SAN FELICE A CANCELLO ISTITUTO COMPRENSIVO F. GESUE' 10.333,85 €
Campania Caserta SAN FELICE A CANCELLO ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO 10.757,66 €
Campania Caserta CASAL DI PRINCIPE CASAL DI PRINC.-SPIR.SANTO-DD.1 13.557,01 €
Campania Caserta CASAL DI PRINCIPE ISTITUTO COMPRENSIVO"DON DIANA" 13.809,01 €
Campania Caserta TEVEROLA I.C. DI TEVEROLA 12.017,66 €
Campania Caserta SAN MARCELLINO I.C. DI SAN MARCELLINO 13.931,19 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE I.C. 2 "RITA LEVI-MONTALCINI" 10.246,03 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE PRINCIPE PIEMONTE S.MARIA C.V. 9.153,40 €
Campania Caserta CASTEL VOLTURNO CEIC87800X G.GARIBALDI - CASTEL VOLTURNO - 13.091,19 €
Campania Caserta CASTEL VOLTURNO CEIC87900Q CASTEL VOLTURNO -VILL. COPPOLA- 10.524,75 €
Campania Caserta CASTEL VOLTURNO CASTEL VOLTURNO CENTRO 12.346,65 €
Campania Caserta MACERATA CAMPANIA MACERATA CAMPANIA 10.414,03 €
Campania Caserta SAN NICOLA LA STRADA S.NICOLA LA ST. DE FILIPPO-DD2 7.862,86 €
Campania Caserta CARINOLA CARINOLA - FALCIANO DEL MASSICO 10.177,30 €
Campania Caserta CASERTA VANVITELLI CASERTA 7.313,05 €
Campania Caserta CASAGIOVE MORO - PASCOLI CASAGIOVE 8.130,13 €
Campania Caserta SANT'ARPINO ROCCO-CINQUEGRANA S.ARPINO 13.514,38 €
Campania Caserta CAIAZZO AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO 10.589,66 €
Campania Caserta CASAPESENNA IST. COMPRENSIVO DI CASAPESENNA 10.471,30 €
Campania Caserta LUSCIANO LUSCIANO 14.232,82 €
Campania Caserta PARETE BASILE DON MILANI PARETE 11.498,39 €
Campania Caserta SAN CIPRIANO D'AVERSA I.C. " MATTIA DE MARE " 12.804,83 €
Campania Caserta CASERTA RUGGIERO-3^ CIRCOLO CASERTA 7.946,86 €
Campania Caserta TEANO VINCENZO LAURENZA TEANO 10.654,57 €
Campania Caserta CAPUA FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA 10.318,57 €
Campania Caserta CAPUA PIER DELLE VIGNE -CAPUA- 10.200,21 €
Campania Caserta PIGNATARO MAGGIORE PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO 8.095,77 €
Campania Caserta VAIRANO PATENORA GARIBALDI - MONTALCINI 10.918,02 €
Campania Caserta CURTI MAMELI-CURTI 12.365,74 €
Campania Caserta FORMICOLA FORMICOLA-LIBERI-PONTELATONE 9.215,12 €
Campania Caserta CASERTA DON MILANI 10.895,12 €
Campania Caserta SUCCIVO SUCCIVO 11.521,29 €
Campania Caserta PIETRAMELARA I.C."G. FALCONE E P.BORSELLINO" 9.902,39 €
Campania Caserta SANTA MARIA A VICO GIOVANNI XXIII S.MARIA A VICO 12.643,84 €
Campania Caserta SAN PRISCO ISTITUTO COMPRENSIVO S.PRISCO 15.768,36 €
Campania Caserta GRICIGNANO DI AVERSA "F. SANTAGATA" GRICIGNANO 14.328,28 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO 9.394,58 €
Campania Caserta CELLOLE I.C. SERAO-FERMI CELLOLE 7.435,23 €
Campania Caserta MADDALONI MADDALONI 2-VALLE DI MADDALONI 13.335,55 €
Campania Caserta GRAZZANISE I.C. GRAZZANISE 10.570,57 €
Campania Caserta MADDALONI MADDALONI 1 - VILLAGGIO 10.387,30 €
Campania Caserta MARCIANISE DD 1 - CAVOUR MARCIANISE 11.849,66 €
Campania Caserta MARCIANISE DD 2 - BOSCO MARCIANISE 12.220,02 €
Campania Caserta MARCIANISE "ALDO MORO" MARCIANISE 10.452,21 €
Campania Caserta MARCIANISE ANIELLO CALCARA 10.341,48 €
Campania Caserta MADDALONI "L.SETTEMBRINI" MADDALONI 9.707,67 €
Campania Caserta MADDALONI ALDO MORO - MADDALONI - 11.402,93 €
Campania Caserta MIGNANO MONTE LUNGO MIGNANO M.L. - MARZANO 9.535,85 €
Campania Caserta SESSA AURUNCA "SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA 9.925,30 €
Campania Caserta SESSA AURUNCA I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA 10.238,39 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE ISTITUTO COMPRENSIVO "G.VITALE" 9.608,39 €
Campania Caserta CASERTA DANTE ALIGHIERI 10.639,30 €
Campania Caserta CASERTA P. GIANNONE - E. DE AMICIS 11.914,57 €
Campania Caserta CASERTA L. DA VINCI - LORENZINI 10.299,48 €
Campania Caserta ROCCAMONFINA ALTO CASERTANO 10.585,84 €
Campania Caserta SESSA AURUNCA AGOSTINO NIFO 8.882,31 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE IS PIEDIMONTE MATESE 10.765,30 €
Campania Caserta TEANO UGO FOSCOLO 11.024,93 €
Campania Caserta VAIRANO PATENORA VAIRANO PATENORA 10.540,03 €
Campania Caserta MARCIANISE I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" 14.923,91 €
Campania Caserta CASTEL VOLTURNO ISIS CASTELVOLTURNO 15.851,72 €
Campania Caserta SESSA AURUNCA TADDEO DA SESSA 10.990,57 €
Campania Caserta MARCIANISE ISIS "FERRARIS-BUCCINI" 11.964,20 €
Campania Caserta CASERTA E.MATTEI 11.590,02 €
Campania Caserta SANTA MARIA A VICO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.MAJORANA 14.752,09 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE RIGHI - NERVI 12.812,47 €
Campania Caserta AVERSA "E.MATTEI" AVERSA 11.761,84 €
Campania Caserta AVERSA O. CONTI AVERSA 14.332,09 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE IST. SUP I.I.T.C.G. "V. DE FRANCHIS" 10.803,48 €
Campania Caserta AVERSA LEONARDO DA VINCI 12.250,56 €
Campania Caserta CASERTA I.S.I.S. "FERRARIS" 15.336,27 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE E. AMALDI - CNEO NEVIO S.MARIA CV 10.760,85 €
Campania Caserta AVERSA ALESSANDRO VOLTA AVERSA 13.525,83 €
Campania Caserta CASERTA TERRA DI LAVORO 10.742,39 €
Campania Caserta MARCIANISE PADRE SALVATORE LENER 11.059,30 €
Campania Caserta MONDRAGONE I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI " 10.849,30 €
Campania Caserta CASERTA LICEO ARTISTICO STATALE "S.LEUCIO" 10.673,66 €
Campania Caserta AVERSA G.PASCOLI-AVERSA- 10.853,12 €
Campania Caserta ORTA DI ATELLA M. STANZIONE -ORTA DI ATELLA- 13.751,73 €
Campania Caserta TRENTOLA DUCENTA SAN GIOVANNI BOSCO 10.578,21 €
Campania Caserta MONDRAGONE BUONARROTI - VINCI 11.166,21 €
Campania Caserta CASERTA CPIA CASERTA 11.887,84 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE C. GALLOZZI S.MARIA C.V. 7.103,05 €
Campania Caserta AVERSA DOMENICO CIRILLO 9.096,13 €
Campania Caserta CASERTA LICEO CLASSICO GIANNONE 5.968,42 €
Campania Caserta CASERTA LICEO "A. MANZONI". 13.139,57 €
Campania Caserta AVERSA LICEO STATALE "NICCOLO' JOMMELLI" 13.850,37 €
Campania Caserta CAPUA SALVATORE PIZZI 11.211,39 €
Campania Caserta MADDALONI DON GNOCCHI MADDALONI 11.101,30 €
Campania Caserta CASERTA A. DIAZ 12.410,30 €
Campania Caserta AVERSA LS ENRICO FERMI AVERSA 15.060,10 €
Campania Caserta MARCIANISE F. QUERCIA MARCIANISE 10.764,67 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE 9.195,40 €
Campania Caserta VAIRANO PATENORA LEONARDO DA VINCI 8.912,86 €
Campania Caserta MONDRAGONE LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE 8.618,86 €
Campania Caserta MADDALONI LICEO SCIENTIFICO N. CORTESE 12.620,93 €
Campania Caserta CAPUA LICEO "LUIGI GAROFANO" 10.596,67 €
Campania Caserta SAN CIPRIANO D'AVERSA LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.G.SEGRE" 11.777,11 €
Campania Caserta AVERSA GIANCARLO SIANI 12.750,74 €
Campania Caserta PIEDIMONTE MATESE "E.V. CAPPELLO"PIEDIMONTE MATESE 9.776,39 €
Campania Caserta TEANO IPSSART TEANO 9.883,30 €
Campania Caserta AVERSA RAINULFO DRENGOT 15.328,64 €
Campania Caserta AVERSA A. GALLO 14.904,82 €
Campania Caserta SANTA MARIA CAPUA VETERE LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 10.207,85 €
Campania Caserta CAPUA FEDERICO II 10.120,03 €
Campania Caserta AVERSA I.T.S.-SETTORE EC. E TEC. "C. ANDREOZZI" 11.677,84 €
Campania Caserta CASAL DI PRINCIPE ISTITUTO TECNICO "GUIDO CARLI" 11.601,48 €
Campania Caserta CASERTA FRANCESCO GIORDANI 13.472,38 €
Campania Caserta CAPUA ISTITUTO TECNICO "GIULIO CESARE FALCO" 11.960,38 €
Campania Caserta CASERTA ITS " BUONARROTI" CASERTA 10.814,93 €
Campania Caserta MADDALONI G. BRUNO 11.624,39 €
Campania Caserta SESSA AURUNCA A. NIFO 8.772,22 €