18:45:15 Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.186

di cui:

Asintomatici: 3.016

Sintomatici: 170

Tamponi del giorno: 18.656

Totale positivi: 52.071

Totale tamponi: 937.974

Deceduti tra il 28 e il 29 ottobre: 15

Totale deceduti: 659

Guariti: 525

Totale guariti: 11.062

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227

Posti letto di terapia intensiva occupati: 161

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.385

 

