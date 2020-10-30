18:45:15 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 3.186
di cui:
Asintomatici: 3.016
Sintomatici: 170
Tamponi del giorno: 18.656
Totale positivi: 52.071
Totale tamponi: 937.974
Deceduti tra il 28 e il 29 ottobre: 15
Totale deceduti: 659
Guariti: 525
Totale guariti: 11.062
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580
Posti letto Covid:
Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227
Posti letto di terapia intensiva occupati: 161
Posti letto di degenza attivabili: 1.500
Posti letto di degenza occupati: 1.385