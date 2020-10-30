12:15:18 SAN PRISCO. Nella serata di ieri l'Unità di Crisi della Campania ha consigliato ai sindaci di tenere chiusi i cimiteri in occasione della Festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.

In caso contrario, gli esperti della regione raccomandano di seguire delle direttive precise per evitare assembramenti e quindi il pericolo di contagio.

In controtendenza rispetto a quelle che sono state le decisioni prese dai colleghi dei comuni confinanti, il sindaco di San Prisco Domenico D'Angelo ha deciso di tenere aperto il cimitero cittadino. Attraverso una nota pubblicata sulla pagina Facebook, fa sapere:

«Si avvisa la cittadinanza che in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti domenica 1 e lunedì 2 novembre il Cimitero Comunale sarà regolarmente aperto nella fascia oraria dalle 8.00 alle 17.00 senza interruzioni.

Non verrà effettuato il corteo, nè sarà celebrata la Santa Messa all'interno del cimitero; non sarà effettuato il servizio Navetta.

Si invita la cittadinanza, per quanto possibile di anticipare le visite e non concentrarle nella giornata del 2 novembre, ed evitare assembramenti e, soprattutto limitarsi esclusivamente alla visita dei propri cari.

Quanti si recano al Cimitero per effettuare operazioni di pulizie e/o addobbi devono utilizzare guanti monouso. Si ricorda l'obbligo di adottare ogni idoneo ed opportuno comportamento che favorisca il rispetto delle norme finalizzate a limitare la diffusione del contagio ed in particolare l'utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale».