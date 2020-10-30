mucherino
12:02:45 Si aggrava la situazione dei contagi nei Comuni che si trovano lungo il tratto della Nazionale Appia, che da Santa Maria Capua Vetere porta a Caserta.

Superata quota 300 positivi nelle cinque città in questione; tutte sono state caratterizzate da una impennata di casi nelle ultime ore, come del resto sta succedendo nell'intera provincia di Caserta, in Campania e in Italia. 

Stando all'ultimo bollettino diramato dall'Asl di Caserta nel pomeriggio di ieri, le persone attualmente positive a Santa Maria Capua Vetere sono 142, a Casagiove 56, a Casapulla 41, a San Prisco 38 e a Curti 33. 

