14:44:07 MARCIANISE. "Vogliamo visionare la relazione dell'Asl che ha dato il via all'iter per l'imposizione da parte della Regione della zona rossa a Marcianise. Per questo chiediamo un consiglio comunale ad hoc, per poi valutare un eventuale ricorso al Tar contro l'ordinanza regionale".

E' la richiesta dei nove consiglieri di opposizione del Comune di Marcianise, che da giorni contestano la decisione della Regione. "Il livello di progessione della malattia a Marcianise - spiega uno dei firmatari della richiesta, il consigliere Alessandro Tartaglione della lista Terra di Idee-Articolo Uno - è più basso rispetto ad altri comuni del Casertano, basta leggere i numeri che l'Asl pubblica tutti i giorni, per cui non capiamo perché sia stata dichiarata la zona rossa a Marcianise e non in altri centri che hanno un rapporto più alto tra contagiati e residenti.

Questa decisione arreca danni enormi al tessuto economico-produttivo della città, oltre che ai normali cittadini. Credo cie sia giusto che di queste situazioni si discuta in Consiglio, anche per parlare di eventuali misure a sostegno dei commercianti, come l'esenzione per i prossimi mesi dal pagamento di imposte comunali".

Attualmente a Marcianise i positivi sono 303 su una popolazione di poco meno di 40mila abitanti; numeri destinati a crescere, anche se dall'Asl segnalano che nelle ultime 48 ore c'è un stato un calo di contagi a Marcianise, mentre Orta si è mantenuta costante. Il dato di Marcianise è più o meno lo stesso che si registra negli altri centri maggiori della provincia, come il capoluogo Caserta (317 casi) e Aversa (306), ma qui la popolazione, superiore di numero a Marcianise, è spalmata su un territorio più ampio; "a Marcianise - spiegano dall'Asl - c'è maggiore densità abitativa e un rischio più elevato di contagio".

Intanto il vice-sindaco di Marcianise Tommaso Rossano (il sindaco Antonello Velardi è in isolamento fiduciario) ha emesso un'ordinanza che vieta il transito sia pedonale che veicolare, in modo da scoraggiare altre eventuali manifestazioni, dopo quelle di lunedì sera e di ieri, cui hanno preso parte tanti commercianti. "Un'ordinanza che non serve - dice Tartaglione - c'è già quella regionale che vieta spostamenti, se non motivati".

ZONA ROSSA, LA PROPOSTA DI ZINZI (LEGA): “UNA DEROGA PER I COMMERCIALISTI”.

Una deroga dal divieto di allontanamento dai Comuni di Marcianise, Arzano e Orta di Atella per consentire ai commercialisti residenti che si recano presso gli Uffici giudiziari, fiscali e presso le aziende per svolgere servizi di assistenza, di varcare la zona rossa.

E’ la proposta avanzata con nota ufficiale dal consigliere regionale Lega, Gianpiero Zinzi, sulla scorta di una disposizione simile già attuata nei confronti degli Avvocati destinatari di una deroga dell’ordinanza in quanto, secondo una nota del Gabinetto della Regione Campania, le attività forensi sono considerate equiparate ad un servizio pubblico essenziale.

“Al pari degli avvocati – spiega Zinzi – ci sono anche altre categorie professionali che dovrebbero beneficiare di questa possibilità, come i commercialisti. Le attività contabili, infatti, incidono sulla continuità della filiera produttiva garantendo l’esecuzione degli adempimenti fiscali. Non possiamo permettere che determinati servizi siano bloccati”.