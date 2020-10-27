22:19:47 I consiglieri d’opposizione hanno presentato una richiesta urgente di convocazione del consiglio comunale per chiedere la revoca della zona rossa al presidente della Regione Vincenzo De Luca.
Ecco il testo della richiesta di convocazione:
Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale p.t. di Marcianise
e, p.c., Al Sindaco del Comune di Marcianise
Al segretario generale del Comune di Marcianise
OGGETTO: Ordinanza del Presidente delle Giunta Regionale n.84/2020 – richiesta di revoca - determinazioni
Richiesta convocazione consiglio comunale in via straordinaria e d’urgenza ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto Comunale
Ill.mo Signor Presidente,
l’istituzione della cd. “Zona Rossa” nel centro urbano di Marcianise, che sta determinando conseguenze drammatiche e danni irreparabili sui Cittadini di Marcianise, impone - a parere degli scriventi – che il Consiglio Comunale, aperto anche a contributi esterni e alle Associazioni di categoria- affronti il tema con la dovuta responsabilità e adotti, se del caso, i provvedimenti necessari.
Ciò premesso, letto l’art. 14, comma 2, del vigente Statuto Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Presidente del Consiglio p.t. di disporre l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale aperto ponendo in discussione all’ordine del giorno il seguente capo:
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.84/2020 – richiesta di revoca immediata - determinazioni del Consiglio.
Con preghiera di pubblicazione all’Albo Pretorio.
I sottoscrittori della presente richiesta delegano l’avv. Dario Abbate alla trasmissione della presente a mezzo PEC.
Marcianise, lì 27 ottobre 2020
f.to I consiglieri
Dario Abbate
Anna Arecchia
Paola Foglia
Raffaele Guerriero
Giuseppe Moretta
Antimo Rondello
Pasquale Salzillo
Alessandro Tartaglione
Antonio Tartaglione