22:19:47 I consiglieri d’opposizione hanno presentato una richiesta urgente di convocazione del consiglio comunale per chiedere la revoca della zona rossa al presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Ecco il testo della richiesta di convocazione:

 Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale p.t. di Marcianise

e, p.c., Al Sindaco del Comune di Marcianise

Al segretario generale del Comune di Marcianise

OGGETTO: Ordinanza del Presidente delle Giunta Regionale n.84/2020 – richiesta di revoca - determinazioni

Richiesta convocazione consiglio comunale in via straordinaria e d’urgenza ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto Comunale

Ill.mo Signor Presidente,

l’istituzione della cd. “Zona Rossa” nel centro urbano di Marcianise, che sta determinando conseguenze drammatiche e danni irreparabili sui Cittadini di Marcianise, impone - a parere degli scriventi – che il Consiglio Comunale, aperto anche a contributi esterni e alle Associazioni di categoria- affronti il tema con la dovuta responsabilità e adotti, se del caso, i provvedimenti necessari.

Ciò premesso, letto l’art. 14, comma 2, del vigente Statuto Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Presidente del Consiglio p.t. di disporre l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale aperto ponendo in discussione all’ordine del giorno il seguente capo:

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.84/2020 – richiesta di revoca immediata - determinazioni del Consiglio.

Con preghiera di pubblicazione all’Albo Pretorio.

I sottoscrittori della presente richiesta delegano l’avv. Dario Abbate alla trasmissione della presente a mezzo PEC.

Marcianise, lì 27 ottobre 2020

f.to I consiglieri

Dario Abbate

Anna Arecchia

Paola Foglia

Raffaele Guerriero

Giuseppe Moretta

Antimo Rondello

Pasquale Salzillo

Alessandro Tartaglione

Antonio Tartaglione

