22:13:54 “L'Ufficio dell'autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Campania perde con Vittoria Principe una professionista seria, impegnata da sempre attivamente nel mondo della comunicazione come giornalista.

La Dr.ssa Principe curava, in particolare, la Rivista "Il Garante", Notiziario dell'Ufficio, sapendo trasmettere, con la dolcezza che la caratterizzava, a tutte le collaboratrici dell'Ufficio, costantemente i saperi professionali e i valori umani.

Il Garante, Prof. Giuseppe Scialla, sconvolto dalla triste e improvvisa notizia esprime la propria commozione e vicinanza ai figli Enrico e Francesco, al marito Lindo ed alla sorella Candida, unitamente alle più sentite condoglianze".