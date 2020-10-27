15:16:11 La Champions League riparte oggi e la partita più clamorosa è stata senz’altro quella del Real Madrid che ha perso in casa contro lo Shakhtar. Bene la Juventus vittoriosa a Kiev per 2-0 contro la Dinamo, mezzo passo falso invece per l’Inter fermato in casa sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach.

Nella prima due giorni di Champions abbiamo registrato la netta vittoria del Bayern contro l’Atletico Madrid, con i bavaresi che si sono imposti per 4-0. Proprio il Bayern Monaco è la squadra favorita per vincere la Champions ed è quotata 4.00.

Dietro il Bayern troviamo il City di Guardiola, quotato a 5.50 che nella prima partita dei gironi ha superato il Porto rimontando da 0-1 a 3-1. A completare il podio ecco il Liverpool, con i reds quotati 8 a 1 da Bwin scommesse e Snai.

Come quarta favorita in questa speciale griglia di partenza ecco la Juventus a quota 12.00, con i bianconeri che hanno vinto e convinto nella trasferta di Kiev dove hanno battuto la Dinamo per 2-0.

A quota 13.00 troviamo poi Barcellona e Psg, ma ambo le squadre sembrano soffrire un momento storico particolarmente delicato, con il Barca reduce da una vera e propria rivoluzione che ha visto tante partenze e pochi arrivi, e il Psg che sembra una eterna incompiuta.

LE ALTRE ITALIANE-Detto della Juventus a quota 12.00, dopo il Real Madrid a quota 16.00 troviamo l’Atalanta a quota 22: la Dea ha ben figurato nella prima di Champions affondando i danesi del Mjdtylland e partendo col piede giusto. L’Inter di Conte, reduce dal pareggio contro il Borussia Moenchengladbach nella prima partita, è quotata vincente a 25, esattamente come United, Chelsea, Atletico Madrid e Dortmund.

AD ALTA QUOTA-Andando avanti in questa speciale classifica troviamo Siviglia, Lipsia e Lazio a quote davvero altissime: 40, 50 e 66 sono le quote infatti per queste squadre vincenti champions. Lazio che però ha fatto molto bene nella prima uscita stagionale di Champions battendo il Borussia Dortmund per 3-1.

In conclusione sembra che i favoriti siano proprio coloro che hanno vinto e convinto nell’ultima edizione: i ragazzi del Bayern effettivamente danno l’impressione di essere una squadra un gradino sopra le altre e batterli sarà sicuramente un’impresa.