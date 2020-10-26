20:45:09 NAPOLI. "Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi". Questo uno degli striscioni esposti in Pazza Plebiscito a Napoli dove si sono radunate migliaia di persone per protestare contro i nuovi provvedimenti anticovid da parte del governo e della Regione Campania.
In piazza rappresentanti delle categorie che si sentono danneggiate come i ristoratori, i titolari dei bar, settori dell'indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, singoli cittadini che stanno perdendo il lavoro. "A salute e a prima cosa ma senza sorde nun se cantano messe", un altro degli striscioni.
Intorno alla piazza decine di camionette delle forze dell'ordine e agenti in tenuta antisommossa. Dopo un po' i manifestanti, con il consenso delle forze dell'ordine, si sono diretti verso la sede della Giunta regionale campana nella vicina Via Santa Lucia.