mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

20:45:09 NAPOLI. "Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi". Questo uno degli striscioni esposti in Pazza Plebiscito a Napoli dove si sono radunate migliaia di persone per protestare contro i nuovi provvedimenti anticovid da parte del governo e della Regione Campania.

In piazza rappresentanti delle categorie che si sentono danneggiate come i ristoratori, i titolari dei bar, settori dell'indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, singoli cittadini che stanno perdendo il lavoro. "A salute e a prima cosa ma senza sorde nun se cantano messe", un altro degli striscioni.

Intorno alla piazza decine di camionette delle forze dell'ordine e agenti in tenuta antisommossa. Dopo un po' i manifestanti, con il consenso delle forze dell'ordine, si sono diretti verso la sede della Giunta regionale campana nella vicina Via Santa Lucia.

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:125 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:230 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:414 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next