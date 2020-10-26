mucherino
11:34:17 E’ questo l’appello lanciato da associazioni, circoli, soggetti civici e movimenti della Campania: la proposta di promuovere iniziative pubbliche e mobilitazioni per discutere del prossimo decennio di politiche pubbliche necessarie per la Regione Campania.

A partire dall’analisi della mobilitazione di questi giorni.

Da Salerno a Caserta, da Napoli a Benevento - per citare i capoluoghi al voto nel 2021 - passando per Avellino, Pozzuoli e tanti altri territori, una decina di realtà sociali e politiche hanno preso parola per dire con chiarezza che bisogna cambiare passo nella gestione della pandemia.

Misure economiche e sociali, dal reddito di base allo stop degli affitti e delle utenze, per sostenere le necessarie misure sanitarie di contenimento di questa seconda ondata. Ma anche una nuova consapevolezza di proporsi come classe dirigente per costruire la regione del futuro. 

Il primo tentativo di convergenza di realtà da tutta la regione all’interno dello scenario pandemico, la necessità di costruire nuove connessioni e protagonismi per restituire un futuro alla Campania.

Se sei d'accordo con noi firma questo documento e scrivici a:



Promotori:
App - Avellino Prende Parte 

Laboratorio Sociale Millepiani - Caserta

Comitato per Villa Giaquinto - Caserta 

Pozzuoli Ora 

Marea - Salerno

Officina Omnibus - Cava de’ Tirreni 

CortoCircuito - Scafati

Spazio 911 - Teano

L@p Asilo 31 - Benevento

Testo completo qui:

https://www.scenariurbani.net/2020/10/26/sstorta-va-diritta-viene-appunti-per-uscire-dalla-crisi-inc-campania/

