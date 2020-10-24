20:24:54 CASERTA. A cosa va incontro chi non rispetta le ordinanze del governatore della Campania Vincenzo De Luca, o i Dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte? Sono diverse le sanzioni che sono state introdotte per scoraggiare i trasgressori.

Vediamo nel dettaglio a quanto possono ammontare le multe violazione per violazione.

Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Le sanzioni non riguarderanno i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità).

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Penale

Inottemperanza all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/o ogni altra attività, di un metro.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell’accesso agli stessi.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 08,00 alle ore 21,00.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni

Inottemperanza all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (vgs. allegati al D.P.C.M.) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni

Inottemperanza all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Base: € 280,00

Recidiva: € 560,00

Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni.