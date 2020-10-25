16:26:49 CASERTA. Takumi, il nostro viaggiatore di fantasia, dopo aver visitato la splendida Reggia di Caserta ed il suo maestoso parco, va alla ricerca di altri tesori nascosti, sparsi qua e là per la città.

Ad certo punto, non lontano da Palazzo Reale, percorrendo a piedi una stradina, che interseca la rinomata via Roma, scendendo più giù verso via Fulvio Renella, si imbatte in una bellissima antica costruzione in stile liberty, di color giallo brillante: è la splendida Villa Vitrone, dal nome del suo antico proprietario. Ma chi era costui?

Cent’anni fa Giuseppe Vitrone partiva con la sua valigia di cartone, quella color marrone, lasciando il borgo natio in cerca di fortuna verso terre lontane d’oltreoceano. Ed è quello che è accaduto a Giuseppe, allorquando sul finire dell’Ottocento ha lasciato la sua Caserta in cerca di fortuna in Brasile.

Qui, grazie al forte legame con l’imperatore Pietro II, l’uomo riuscì a sfondare nel mondo dell’edilizia e a diventare un’icona in quel settore. Intanto, vivo e forte era il desiderio di rivedere la propria famiglia e così fece ritorno nella sua città d’origine, per raggiungere l’amatissima madre Caterina.

E proprio alla madre dedicò la Villa costruita in stile liberty nel 1922 a Caserta, in via Napoli, oggi sede di un importante polo museale in onore di Adriano Olivetti, dove si può ammirare una ricca esposizione di antiche macchine da scrivere, una collezione davvero inestimabile.

La villa è circondata da un ampio giardino, una stalla per i cavalli e tre pozzi, sul modello delle case coloniali brasiliane. Giuseppe, poi, fece costruire altre due ville in Brasile, gemelle di Villa Caterina. Di fronte alla villa fece edificare anche una bellissima fontana, alimentata da un altro pozzo. Villa Caterina rimase in possesso dei Vitrone fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando venne poi requisita dagli Americani.

Oggi Villa Vitrone è un cammeo che spicca nel cuore di Caserta, una chicca di storia passata che dà ancora più lustro a tutta la città. Takumi ringrazia.

Alessandra Natale.