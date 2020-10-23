18:00:16 “La paventata chiusura di ogni tipo di attività non può essere definita di punto in bianco senza aver prima consultato le associazioni di ogni singola categoria produttiva.

Prima di assumere qualunque provvedimento, al governatore De Luca e al capo dell’opposizione Stefano Caldoro chiedo un confronto a tre in tempi rapidissimi, per definire assieme una linea unitaria per affrontare assieme questa emergenza che di giorno in giorno si fa sempre più grave e allarmante.

Soltanto unendo forze e idee possiamo contribuire a salvare vite umane e ad uscire al più presto dalla fase più drammatica della storia recente della nostra regione, evitando che misure più restrittive abbiano effetti devastanti per la nostra economia. Non sono poche le realtà di qualunque tipo, commerciali, imprenditoriali o professionali, che non hanno ancora recuperato dalla prima fase di lockdown.

Alcune addirittura non hanno più aperto i battenti. Gli ultimi drammatici numeri consigliano misure sempre più drastiche, ma prima è necessario sedersi al tavolo con i rappresentanti di ogni settore produttivo, a partire proprio dalla Campania, definendo sia come Governo nazionale che come Governo regionale una strategia che, tutelando la salute di tutti, tenga conto che un secondo lockdown potrebbe essere all’origine di una recessione senza precedenti. E’ il momento della collaborazione e della responsabilità”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

Campania: Caldoro, sì a tavolo crisi con De Luca e Ciarambino



“Come sempre siamo pronti. Abbiamo proposte e soluzioni per l’attuale crisi. La Campania ed i nostri cittadini prima di tutto, è il momento della responsabilità”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, sulla proposta di Valeria Ciarambino che chiede di istituire un tavolo per la crisi con De Luca e Caldoro.

“Una cosa - precisa - però deve essere chiara: i numeri delle ultime settimane impongono un cambio di rotta. Eseguiamolo insieme, serve l'aiuto di tutti”

M5S, Iovino: “Nuovo lockdown sarà colpo mortale a economia della Campania”

Il deputato e responsabile regionale rapporti interni: “A De Luca interessa solo tutelare la sua immagine”

“Al riparo nella sua Salerno, al governatore De Luca non interessa altro che uscire da questa emergenza con il minor numero possibile di danni alla sua immagine. E poco conta se, per nascondere le gravissime lacune di cinque anni di gestione della sanità campana, a pagare dazio saranno le tantissime attività commerciali e imprenditoriali che già stentano ad andare avanti dopo la chiusura della scorsa primavera e che oggi, con un nuovo lockdown, rischiano di fallire del tutto.

Arginare il contagio è prioritario, ma non possiamo consentire che la gente muoia di fame. La nuova chiusura annunciata rappresenterà un colpo ferale per un’economia messa in ginocchio per scelte politiche errate compiute molto prima dell’emergenza Coronavirus. Se multinazionali sono scappate via dalla Campania, lo si deve a un governo regionale che ha prodotto desertificazione industriale.

Bisogna potenziare reparti, assumere personale sanitario, investire soldi che il governo ha stanziato. Troppo facile chiudere, infischiandosene di procurare la morte del sistema produttivo della nostra regione”. Lo dichiara il deputato M5S e responsabile regionale dei rapporti interni Luigi Iovino.

Lockdown 2, Confcommercio chiede aiuti mirati alle imprese

Lucio Sindaco: ‘Non saranno tollerati ritardi e inadempienze’

Da Caserta l’appello alla Regione: ‘Subito un piano di sostegno economico’

Confcommercio Caserta non si opporrà ad un eventuale nuovo lockdown annunciato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a patto che venga immediatamente illustrato un piano di sostegno economico per tutte le attività imprenditoriali.

Questa la posizione del presidente Lucio Sindaco che precisa: ‘Ai lavoratori va garantito un introito pari al reddito dichiarato, occorre prevedere un blocco delle imposte e una moratoria sui fitti così come è assolutamente necessario rivedere il decreto sulla Cassa integrazione per far sì che coinvolga anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio.

Non è ammissibile infatti che la Regione, sebbene autorizzata dal Governo, possa adottare una misura così drastica come quella della chiusura totale senza aver dapprima pianificato un pacchetto di interventi a sostegno delle imprese. Ciò che chiediamo è una politica seria di sostentamento in grado di scongiurare il fallimento e la crisi di migliaia di attività. Non tollereremo nuovi ritardi e lungaggini burocratiche così come accaduto in primavera e vigileremo affinché venga predisposto per le imprese un’azione sinergica ed economicamente valida.

Dinanzi all’incremento vertiginoso dei contagi da Covid-19 e alle difficoltà di tipo sanitario riscontrate dalle strutture ospedaliere – ha concluso il presidente di Confcommercio - non possiamo che augurarci dunque che un nuovo lockdown possa contribuire realmente e in tempi brevi a ridurre il numero dei casi positivi per far sì che l’economia possa registrare una ripresa nel periodo di Natale’.

REGIONE CAMPANIA: G. ZINZI (CAPOGRUPPO LEGA) COVID: SERVE RESPONSABILITÀ, NON TERRORE. LOCKDOWN NASCONDE TRACOLLO SANITA’

"De Luca fa di nuovo ricorso al lockdown per coprire le falle di una Sanità che fa acqua da tutte le parti. Nella sua diretta riporta i dati dei nuovi contagiati, semina terrore mostrando persino la Tac di un 37enne colpito da Covid e se la prende con le mamme che chiedono il ritorno in classe dei figli. Dimentica però di dire che rispetto a marzo poco o nulla è stato fatto per affrontare la seconda ondata della pandemia, dal momento che mancano 407 posti letto di terapia intensiva rispetto all’obiettivo posto dal Governo. L’altra cosa che ha omesso di spiegare è come faranno i cittadini campani a mangiare e a pagare le bollette. Le ripercussioni economiche sulle famiglie saranno gravissime. De Luca faccia marcia indietro prima che si scateni una guerra civile”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.