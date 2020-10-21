Si è svolta martedì 20 ottobre in diretta streaming, raccogliendo migliaia di visualizzazioni, la cerimonia di premiazione di 50 Top Italy 2021, seconda edizione della guida on-line, completamente gratuita, ai Migliori Ristoranti Italiani. Un progetto firmato LSDM - storico congresso di cucina d’autore in scena dal 2008 a Paestum - e curato dai suoi ideatori, Barbara Guerra e Albert Sapere, insieme al giornalista Luciano Pignataro.

La serata, condotta da Federico Quaranta, ha visto dunque l’annuncio dei migliori locali della Penisola seguendo la divisione in quattro categorie, secondo prezzo e tipologia di ristorazione: Ristoranti Oltre 120€, Ristoranti Fino a 120€, Trattorie/Osterie e Low Cost. Le quattro distinte classifiche, composte ognuna da 50 locali, sono state svelate attraverso un emozionante countdown, fino ad arrivare alle quattro insegne posizionate al vertice delle rispettive fasce: Osteria Francescana, a Modena, dello chef Massimo Bottura; daGorini, a San Piero in Bagno (FC), guidato da Gianluca Gorini; Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto (BO), di Franco Cimini; Panificio Bonci, a Roma, di Gabriele Bonci.

“Quello di daGorini – commentano i tre curatori – è l’unico cambio al vertice rispetto alla precedente edizione. Del resto, i locali di Bottura, Cimini e Bonci sono da considerare, nelle rispettive categorie, tre pesi massimi della ristorazione italiana, riconosciuti anche a livello internazionale. Ma le nuove generazioni non stanno certo a guardare, come testimoniato dalle tante insegne di qualità, tra le 200 totali recensite, guidate da giovani cuochi e ristoratori, a cominciare appunto da Gianluca Gorini. Allo stesso modo, se è vero che tre vincitori su quattro provengono dall’Emilia Romagna, accertando la grande storia gastronomica di questa regione, scorrendo le classifiche è facile constatare come siano rappresentati tanti e diversi territori dello Stivale, da Nord a Sud. Ciò a conferma di quanto il nostro Paese sia unico nel panorama mondiale, intriso, dalla testa ai piedi, di cultura del buon cibo”.

A Gorini anche il premio speciale Chef dell’Anno 2021.

Di Bottura il Piatto dell’Anno 2021.

È Antonio Ziantoni (Zia Restaurant - RM) il Giovane dell’Anno 2021. Il Tre Olivi (SA) è la Novità dell’Anno 2021. Pino Savoia (Cannavacciuolo Bistrot Torino) è il Maître dell’Anno 2021.

Un’eterogeneità regionale attestata già dai podi delle quattro categorie. Per i Ristoranti Oltre 120 euro, in seconda e terza posizione troviamo infatti: Uliassi, a Senigallia (AN), dello chef Mauro Uliassi, e il ristorante Daní Maison, a Ischia (NA), di Nino Di Costanzo. Nella fascia Ristoranti Fino a 120 euro: L'Argine a Vencò, a Dolegna del Collio (GO), di Antonia Klugmann, e Lido 84, a Gardone Riviera (BS), di Riccardo Camanini. Per la categoria Trattoria/Osteria: La Brinca, a Ne (GE), che vede ai fornelli Simone Circella, e Nù Trattoria Italiana dal 1960 - Trattoria di civiltà e libertà contadina, ad Acuto (FR), nelle sapienti mani di Salvatore Tassa. In Low Cost: Da Gigione Hamburgheria & Braceria, a Pomigliano d'Arco (NA), guidato in cucina da Gennaro Cariulo, e Anikò, a Senigallia (AN), di Moreno Cedroni.

“Ci teniamo a ringraziare – concludono i tre curatori – i nostri 150 ispettori che, in anonimato e pagando il conto, hanno visitato i locali più volte, giudicandoli in totale autonomia. Riteniamo che la narrazione gastronomica non si debba fermare proprio ora che le attività ristorative vivono un momento durissimo. Lo dobbiamo proprio a chi va avanti tra mille difficoltà, non abbassando mai l’asticella della qualità. Come più volte sostenuto, tenere alta l’attenzione su un settore che fa grande l’Italia è il nostro lavoro, oltre che la nostra passione”.

Diversi infine gli ambiti premi speciali - Italian Special Awards - 50 Top Italy 2021 - conferiti a importanti personaggi del mondo dell’enogastronomia nazionale:

Piatto dell’Anno 2021 – Mulino Caputo Award

We Are All Connected Under One Roof - Osteria Francescana – Modena, Emilia-Romagna

Pranzo dell’Anno 2021 – Pastificio dei Campi Award

Uliassi – Senigallia (AN), Marche

Pasticceria dell’Anno 2021 – Mulino Caputo Award

Daní Maison – Ischia (NA), Campania

Sommelier dell’Anno 2021 – Consorzio Tutela Prosecco Doc Award

Alessandro Tomberli - Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana

Ospitalità 2021 – D’Amico Award

Da Vittorio – Brusaporto (BG), Lombardia

Modello d'Ispirazione 2021 – Pastificio dei Campi Award

Famiglia Cerea - Da Vittorio – Brusaporto (BG), Lombardia

Chef dell’Anno 2021 – D’Amico Award

Gianluca Gorini - daGorini – San Piero In Bagno (FC), Emilia-Romagna

Migliore Carta dei Vini 2021 – Consorzio Tutela Prosecco Doc Award

Villa Maiella – Guardiagrele (CH), Abruzzo

Maître dell’Anno 2021 – Consorzio Tutela Prosecco Doc Award

Pino Savoia - Cannavacciuolo Bistrot Torino – Torino, Piemonte

Novità dell’Anno 2021 – Latteria Sorrentina Award

Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA), Campania

Giovane dell’Anno 2021 – S.Pellegrino & Acqua Panna Award

Antonio Ziantoni - Zia Restaurant – Roma, Lazio

Valorizzazione del Territorio 2021 – Olitalia Award

Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna

Performance dell’Anno 2021 – Olitalia Award

Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana

Trattoria Contemporanea 2021 – Latteria Sorrentina Award

Irina Trattoria – Savigno (BO), Emilia-Romagna

Tradizione Familiare 2021 – Mulino Caputo Award

Sora Maria e Arcangelo– Olevano Romano (RM), Lazio

Restaurant Manager dell’Anno 2021 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Piero Pompili - Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna

Innovazione e Sostenibilità 2021 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Panificio Bonci – Roma, Lazio

Best Format 2021 – Latteria Sorrentina Award

Da Gigione Hamburgheria & Braceria – Pomigliano d'Arco (NA), Campania

Formare il Futuro 2021 – Voce di Napoli Award

Matteo Lorito - Rettore Università di Napoli Federico II – Campania

Di seguito le quattro classifiche complete. Guida ai Migliori Ristoranti Italiani – 50 Top Italy 2021

Posizione 1

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Panificio Bonci – Roma, Lazio - Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna - da Gorini – San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna - Osteria Francescana – Modena, Emilia-Romagna

Posizione 2

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Da Gigione Hamburgheria & Braceria – Pomigliano d'Arco (NA), Campania - La Brinca – Ne (GE), Liguria - L'Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO), Friuli-Venezia Giulia - Uliassi – Senigallia (AN), Marche

Posizione 3

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Anikó – Senigallia AN), Marche - Nù Trattoria Italiana dal 1960 - Trattoria di civiltà e libertà contadina – Acuto (FR), Lazio - Lido 84 – Gardone Riviera (BS), Lombardia - Daní Maison – Ischia (NA), Campania

Posizione 4

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Mezza Pagnotta – Ruvo di Puglia (BA), Puglia - Villa Rosa di Nonna Rosa – Vico Equense (NA), Campania - Qafiz – Santa Cristina D'aspromonte (RC), Calabria - Le Calandre – Rubano (PD), Veneto

Posizione 5

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Supplizio – Roma, Lazio - Trippa – Milano, Lombardia - D'O – Cornaredo (MI), Lombardia - Duomo – Ragusa, Sicilia

Posizione 6

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Pescaria – Polignano a Mare (BA), Puglia - Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte - Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM), Lazio - Enrico Bartolini MUDEC – Milano, Lombardia

Posizione 7

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

A piè de Campu – Manarola (SP), Liguria - L'Osteria della Tana – Asiago (VI), Veneto - Abbruzzino – Catanzaro, Calabria - St. Hubertus – San Cassiano in Badia (BZ), Trentino-Alto Adige

Posizione 8

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

FUD Bottega Sicula Catania – Catania, Sicilia - Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana - Materia – Cernobbio (CO), Lombardia - Piazza Duomo – Alba (CN), Piemonte

Posizione 9

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

La Tradizione – Vico Equense (NA), Campania - Al Convento – Cetara (SA), Campania - Villa Maiella – Guardiagrele (CH), Abruzzo - Don Alfonso 1890 – Sant'Agata Sui Due Golfi (NA), Campania

Posizione 10

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

'Ino – Firenze, Toscana - Ai Due Platani – Parma, Emilia-Romagna- Gucci Osteria da Massimo Bottura – Firenze, Toscana - La Pergola – Roma, Lazio

Posizione 11

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

I Banchi – Ragusa, Sicilia - Irina Trattoria – Savigno (BO), Emilia-Romagna - Ristorante Andreina – Loreto (AN), Marche - Taverna Estia – Brusciano (NA), Campania

Posizione 12

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Trapizzino – Roma, Lazio - SantoPalato – Roma, Lazio - Oasis Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV), Campania - Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana

Posizione 13

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

La Ravioleria Sarpi – Milano, Lombardia - Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio - Condividere – Torino, Piemonte - Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN), Marche

Posizione 14

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

NudeCrud – Rimini, Emilia-Romagna - Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia - Abocar Due Cucine – Rimini, Emilia-Romagna - Da Vittorio – Brusaporto (BG), Lombardia

Posizione 15

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

50 Panino di Ciro Salvo – Napoli, Campania - Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR), Lombardia - 28 Posti – Milano, Lombardia - Dal Pescatore Santini – Canneto sull'Oglio (MN), Lombardia

Posizione 16

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Pavé Milano – Milano, Lombardia - Boivin – Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige - Balìce – Milazzo (ME), Sicilia - Villa Feltrinelli – Gargnano (BS), Lombardia

Posizione 17

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Antica Porchetteria Granieri 1916 – Perugia, Umbria - Trattoria NerodiSeppia – Trieste, Friuli-Venezia Giulia - Guido – Rimini, Emilia-Romagna - Villa Crespi – Orta San Giulio (NO), Piemonte

Posizione 18

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Saseada - Sebaderia Artigianale – Cagliari, Sardegna - L'Agave Framura – Framura (SP), Liguria - Ristorante I Portici – Bologna, Emilia-Romagna - VUN Andrea Aprea – Milano, Lombardia

Posizione 19

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

ALT – Castel di Sangro (AQ), Abruzzo - Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo - Cannavacciuolo Bistrot Torino – Torino, Piemonte - Seta by Antonio Guida – Milano, Lombardia

Posizione 20

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

Bottega Portici – Bologna, Emilia-Romagna - Masseria Barbera – Minervino Murge (BT), Puglia - Damini Macelleria & Affini – Arzignano (VI), Veneto - La Peca – Lonigo (VI), Veneto

Posizione 21

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€

IL MASETTO – Hamburgeria Nazionale – Genova, Liguria - Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto - Ristorante Giglio – Lucca, Toscana - Agli Amici – Udine, Friuli-Venezia Giulia

Posizione 22

Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti Fino a 120€ - Ristoranti Oltre 120€