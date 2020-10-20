mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

20:46:47 CASAPESENNA. Cari concittadini, con immenso piacere e soddisfazione vi annuncio la pubblicazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) sul BURC. 

Quindi, da domani tutti i cittadini interessati alla realizzazione di immobili e strutture sul nostro territorio comunale possono presentare istanza presso L’UTC (Ufficio tecnico di Casapesenna).

Ci tengo a ringraziare di vero cuore per la collaborazione tutti i consiglieri comunali, l’Università di Architettura di Napoli, il nostro responsabile dell’area tecnica, tutto lo staff ed i collaboratori dell’ufficio di Piano. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo fattivo per l’ottenimento di questo strumento urbanistico fondamentale per la vita economica, sociale e culturale del nostro paese. Inoltre, voglio ringraziare una persona che oggi non c’è più Gennaro Zara. 

Il grazie più grande va però ai “tanti saputelli” che ne hanno dette di tutti i colori, ma come in ogni storia nella vita, la verità prevale sempre sulla menzogna. 

Ha vinto il popolo, ha vinto Casapesenna, ha vinto la buona politica. 

Guardiamo Avanti!

Lo annuncia il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa attraverso la sua pagina Facebook.

icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:131 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:348 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:334 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next