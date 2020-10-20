20:46:47 CASAPESENNA. Cari concittadini, con immenso piacere e soddisfazione vi annuncio la pubblicazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) sul BURC.

Quindi, da domani tutti i cittadini interessati alla realizzazione di immobili e strutture sul nostro territorio comunale possono presentare istanza presso L’UTC (Ufficio tecnico di Casapesenna).

Ci tengo a ringraziare di vero cuore per la collaborazione tutti i consiglieri comunali, l’Università di Architettura di Napoli, il nostro responsabile dell’area tecnica, tutto lo staff ed i collaboratori dell’ufficio di Piano. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo fattivo per l’ottenimento di questo strumento urbanistico fondamentale per la vita economica, sociale e culturale del nostro paese. Inoltre, voglio ringraziare una persona che oggi non c’è più Gennaro Zara.

Il grazie più grande va però ai “tanti saputelli” che ne hanno dette di tutti i colori, ma come in ogni storia nella vita, la verità prevale sempre sulla menzogna.

Ha vinto il popolo, ha vinto Casapesenna, ha vinto la buona politica.

Guardiamo Avanti!

Lo annuncia il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa attraverso la sua pagina Facebook.