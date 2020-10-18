mucherino
17:58:29 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Si è svolta l’altro ieri presso il Moma lounge bar di Santa Maria Capua Vetere, la presentazione delle nuove maglie da gioco che, vestiranno Sorbo e soci, nella nuova avventura in un campionato impegnativo come la Serie D regionale.

La presentazione delle nuove maglie si è svolta in presenza delle cariche societarie con il presidente Gianluca Concato che, non vede l’ora del debutto della sua creatura sportiva.

La squadra è competitiva con Mario Sorbo, la punta di diamante del team nerazzurro.

Le gare interne si svolgeranno presso la struttura del Parco Urbano nei pressi dell’Anfiteatro, luogo storico della città sammaritana.

Nei giorni scorsi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della Coppa Campania di categoria con i gladiatori, inseriti nel girone 7, assieme alla Frocalcio e Colbat, due compagini alla portata dei sammaritani.

Il debutto è previsto per il 31 ottobre, in casa della Colbat e attorno all’ambiente nerazzurro, c’è tutta la voglia di partire con il piede giusto, per una stagione che vedrà il ritorno del futsal in città, dopo alcuni anni di assenza e con una società ben organizzata che vuole regalare a tutti gli appassionati sammaritani, una stagione da protagonisti.

Gaetano Primo Catalano

