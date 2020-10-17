mucherino
21:35:27 Sale ancora vertiginosamente il numero dei positivi in provincia di Caserta.

Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 2260 i positivi attuali in Terra di Lavoro. 

Sono 84 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 164 contagi.

135 i positivi a Aversa,

125 i positivi a Orta di Atella.

116 i casi a Caserta.

111 i contagi a Casal di Principe

110 i positivi a San Cipriano d’Aversa

98 i casi a Villa Literno.

97 i casi a Castel Volturno

71 i contagiati a Trentola Ducenta.

69 i casi a Maddaloni,

67 i positivi a Sant’Arpino

59 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

47 i positivi a Mondragone

46 i casi a San Nicola la Strada

44 i contagi a San Marcellino

42 i casi a San Felice a Cancello,

38 i contagiati a Gricignano d’Aversa,

35 i casi a Villa di Briano

34 i positivi a Lusciano

33 i casi a Frignano, Teverola,

31 i casi a Capua, Casaluce,

30 i casi a Cesa, Macerata Campania,

29 i positivi a Teano

28 contagiati a Parete, Succivo,

26 i positivi a Castel Morrone,

23 i contagi a Capodrise, Casapesenna,

22 i contagi a Piedimonte Matese,

21 i positivi a Casagiove,

20 i positivi a San Marco Evangelista,

19 i casi a Santa Maria a Vico.

18 i contagiati a Casapulla, Francolise,

17 i casi a Caianello, Portico di Caserta, Sessa Aurunca

15 i casi a Pietramelara, Sparanise, Vitulazio

14 i contagiati a Carinola,

13 i positivi a Arienzo,

12 i casi a Pignataro Maggiore,

10 i contagiati a Cancello Arnone, Roccamonfina,

9 i casi a Alife, Curti, San Prisco,

Sette i positivi a Grazzanise, Recale,  

Sono sei i positivi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica,

Sono cinque i positivi a Calvi Risorta, Falciano del Massico, Marzano Appio, Pastorano, Pontelatone, Rocca d’Evandro, Vairano Patenora

Il contagio non si ferma nemmeno a Carinaro, Mignano Montelungo, Riardo, San Tammaro, dove gli infetti sono quattro per Comune.

Tre il numero degli infetti a Bellona, Caiazzo, Cellole, Piana di Monte Verna, Valle di Maddaloni

Sono due i positivi a Cervino, Formicola, San Potito Sannitico

Positivi si registrano ancora a Alvignano, Camigliano, Castel di Sasso, Dragoni, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Tora e Piccilli, un caso per Comune.

 

