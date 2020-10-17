21:35:27 Sale ancora vertiginosamente il numero dei positivi in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 2260 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 84 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 164 contagi.
135 i positivi a Aversa,
125 i positivi a Orta di Atella.
116 i casi a Caserta.
111 i contagi a Casal di Principe
110 i positivi a San Cipriano d’Aversa
98 i casi a Villa Literno.
97 i casi a Castel Volturno
71 i contagiati a Trentola Ducenta.
69 i casi a Maddaloni,
67 i positivi a Sant’Arpino
59 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
47 i positivi a Mondragone
46 i casi a San Nicola la Strada
44 i contagi a San Marcellino
42 i casi a San Felice a Cancello,
38 i contagiati a Gricignano d’Aversa,
35 i casi a Villa di Briano
34 i positivi a Lusciano
33 i casi a Frignano, Teverola,
31 i casi a Capua, Casaluce,
30 i casi a Cesa, Macerata Campania,
29 i positivi a Teano
28 contagiati a Parete, Succivo,
26 i positivi a Castel Morrone,
23 i contagi a Capodrise, Casapesenna,
22 i contagi a Piedimonte Matese,
21 i positivi a Casagiove,
20 i positivi a San Marco Evangelista,
19 i casi a Santa Maria a Vico.
18 i contagiati a Casapulla, Francolise,
17 i casi a Caianello, Portico di Caserta, Sessa Aurunca
15 i casi a Pietramelara, Sparanise, Vitulazio
14 i contagiati a Carinola,
13 i positivi a Arienzo,
12 i casi a Pignataro Maggiore,
10 i contagiati a Cancello Arnone, Roccamonfina,
9 i casi a Alife, Curti, San Prisco,
Sette i positivi a Grazzanise, Recale,
Sono sei i positivi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica,
Sono cinque i positivi a Calvi Risorta, Falciano del Massico, Marzano Appio, Pastorano, Pontelatone, Rocca d’Evandro, Vairano Patenora
Il contagio non si ferma nemmeno a Carinaro, Mignano Montelungo, Riardo, San Tammaro, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti a Bellona, Caiazzo, Cellole, Piana di Monte Verna, Valle di Maddaloni
Sono due i positivi a Cervino, Formicola, San Potito Sannitico
Positivi si registrano ancora a Alvignano, Camigliano, Castel di Sasso, Dragoni, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Tora e Piccilli, un caso per Comune.