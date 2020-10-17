20:47:38 MARCIANISE. Il sindaco di Marcianise Antonello Velardi ha ufficializzato la nuova giunta.

Il primo cittadino ha pescato sia tra gli eletti che tra i professionisti della città.

«Abbiamo oggi varato la nuova giunta comunale, come avevo annunciato – ha spiegato il sindaco - Abbiamo perfezionato tutti gli aspetti burocratici, la presentazione ufficiale avverrà durante il primo consiglio comunale di giovedì prossimo 22 ottobre.

E' una giunta che fa leva sull'esperienza dei veterani e sulla freschezza delle scartine: un mix che credo sarà vincente, consentendoci di avviare un virtuoso percorso amministrativo per lo sviluppo di Marcianise. Riprenderemo lì dove avevamo interrotto esattamente un anno fa.

La giunta è composta da Gabriele Amodio, Giovanna Cirillo, Sara Mezzacapo,

Federica Porzio , Giuseppe Riccio, Tommaso Rossano e Francesco Tartaglione

.

Ecco le loro attribuzioni.

Amodio: Personale, Trasparenza, Anticorruzione, Finanze, Bilancio, Tributi, Ambito C05, Informatizzazione dei servizi amministrativi, Rapporti con il Consiglio Comunale.

Cirillo: Sport, Comunicazione, Marketing territoriale, Mensa, Asilo nido. Mezzacapo: Politiche sociali, Disabilità, Volontariato.

Porzio: Pubblica istruzione, Cultura, Politiche giovanili, Associazionismo, Decentramento, Coesione, Partecipazione. Riccio: Trasporti e mobilità, Ambiente, Contenzioso, Abusivismo.

Rossano: Pianificazione del territorio, Lavori Pubblici, Smart city. Tartaglione: Manutenzione e decoro urbano, Verde e spazi pubblici, Agricoltura, Cimitero.

Le funzioni di vice sindaco saranno svolte da Rossano. In capo al sindaco restano le attività produttive, i fondi europei, la protezione civile e la polizia municipale. Al consigliere

Francesco Lampitelli

è attribuita la delega per la sanità e la salute.

Gabriele Amodio è un noto avvocato penalista,

Giovanna Cirillo è una giovane dottoressa in Lettere moderne e giornalista pubblicista,

Sara Mezzacapo è specializzata nelle attività a favore dei disabili ed opera in questo campo, Federica Porzio è da tempo impegnata nelle attività giovanili e culturali di Marcianise,

Pino Riccio è ingegnere e docente ed è stato amministratore e consigliere comunale di Marcianise, Tommaso Rossano è architetto e docente nonché ex assessore della mia precedente giunta, Francesco Tartaglione opera nel settore dell'associazionismo ed è stato consigliere comunale. Francesco Lampitelli è un sottufficiale della Guardia di Finanza.

Possiamo anche partire, anzi siamo partiti. Agli assessori gli auguri di buon lavoro: sarà dura ma ce la faremo.

Grazie per la comprensione che vorrete avere (che ovviamente non deve essere a tempo indeterminato) ma grazie anche per tutte le istanze che vorrete farci arrivare: contiamo molto sulla partecipazione, a cominciare da quella fondamentale del consiglio comunale».

Velardi coglie l’occasione della giunta per annunciare di essere in quarantena fiduciaria.

«Mi avrebbe fatto piacere scattare una foto tutti insieme, ma per ora non è possibile. Sono nel frattempo in quarantena fiduciaria, ho voluto rimanere a casa e chiedere un tampone tramite il mio medico – ha spiegato –

Non ho sintomi, sto bene, ho fatto un test sierologico che è negativo, ma preferisco sottopormi ad ulteriori controlli per il covid perché ci aspetta un periodo lungo e complicato. Ne usciremo, con la giusta prudenza».