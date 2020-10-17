10:23:15 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Ho letto il comunicato pubblicato ieri sera dal gruppo Socialisti e Riformisti sul tema della composizione del futuro assetto di coalizione per “incominciare il nuovo percorso”; con il solito rispetto che ho per le idee altrui mi preme però evidenziare agli amici del gruppo che c’è un tempo per tutto e questo non mi pare proprio il tempo per trattare tali tematiche.

E’ questo, invece, il tempo di lavorare senza sosta per fare la nostra parte a tutela della salute dei nostri concittadini rispetto a questa seconda ondata di contagi da Covid-19 di tale intensità da richiedere nuove misure stringenti a livello sia nazionale che regionale, con un numero di positivi ricoverati che ha comportato, per la Regione Campania e l’ASL Caserta, la necessità di convertire posti letto ospedalieri in posti Covid, come avvenuto, proprio nella stessa giornata del comunicato, per il nostro presidio ospedaliero.

I prossimi mesi saranno caratterizzati pertanto da un impegnativo lavoro al quale, ancora una volta (dopo i mesi da marzo a maggio), sarà chiamato il C.O.C., ma sarà anche il tempo per raggiungere ulteriori obiettivi amministrativi ai quali abbiamo lavorato duramente sin dall’inizio della consiliatura e sono certo che il gruppo Socialisti e Riformisti, così come ha sempre fatto, non farà mancare il suo contributo e sostegno all’amministrazione.

Al momento un dibattito sul tema posto dal gruppo allontanerebbe inevitabilmente i protagonisti dello stesso dai problemi veri ed attuali della città, sulla scia di una politica chiusa in se stessa che noi, insieme, abbiamo voluto con forza superare. M sembra addirittura superfluo ma voglio tranquillizzare il gruppo che quando arriverà il giusto tempo queste tematiche saranno affrontate con l’abituale serietà, ma tengo anche ad esprimere un mio personale pensiero: la politica non serve ad alzare muri ma ad arrivare agli obiettivi programmati sulla base di un ragionamento condiviso; le regole dello stare insieme si scrivono in comunione, devono essere condivise e non poste come pre-ragionamento unilateralmente, altrimenti non sono regole ma è altro. Il mio unico obiettivo passato, presente e futuro resta la mia città e su questo sono certo che non avremo difficoltà a comprenderci quando sarà superato questo periodo così difficile e fra mesi si porrà il tema dell’assetto di una futura coalizione.

Il Sindaco Antonio Mirra