14:58:48 «Non rispondo a nessuna delle polemiche perché non abbiamo tempo da perdere e perché la situazione che stiamo vivendo è critica e non possiamo permetterci di lasciarci andare in chiacchiere inutili».

Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca in apertura del suo intervento del venerdì.

«Di fronte ai numeri che abbiamo in Italia non servono alle mezze misure – ha specificato – Più perdiamo tempo nel prendere decisioni difficili più saremo costretti a farlo quando saremo con l’acqua alla gola.

Oggi il contagio riguarda nella stessa maniera tutta l’Italia.

In questo quadro la Regione Campania è la più esposta perché siamo quelli con la maggiore densità abitativa come abbiamo sempre detto. Questa criticità ci impone a prendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa. Guai a noi se perdiamo il controllo sull’area metropolitana di Napoli.

Noi dobbiamo salvare la vita alle persone. Da questo punto di vista nei mesi scorsi abbiamo avuto un dato importante: in Campania abbiamo avuto 487 decessi a fronte dei 2226 contagi del Veneto e dei 4187 del Piemonte.

Noi dobbiamo fare di tutto per mantenere questo livello di decessi per numero di abitanti. Questo risultato rischia di essere compromessa se non facciamo scelte drastiche.

La prima iniziativa è stata sulla prevenzione.

Il 12 agosto abbiamo reso obbligatorio il tampone per chi rientrava dall’estero. Quel lavoro che abbiamo fatto ci ha permesso di individuare tremila positivi. Senza quel lavoro avremmo avuto numeri ancora più pesanti.

Siamo stati i primi ad imporre l’uso della mascherina. Abbiamo fatto il test sierologico al 90% del personale scolastico con una media nazionale che non arriva al 60%.

Abbiamo comprato i termoscanner alle scuole.

Abbiamo avviato la ricerca dei positivi e degli asintomatici.

Questa cosa ci porterà nel medio periodo ad avere risultati positivi a fronte di numeri importanti oggi. Siamo stati la prima regione d’Italia ad avviare i vaccini.

In altre regioni non si è ancora partiti mentre noi abbiamo già vaccinato 130mila persone.

Questo lavoro che facciamo in Campania ha una difficoltà in più perché abbiamo 16mila dipendenti e 300milioni di euro in meno rispetto alle altre regioni.

Il dato di oggi è di 1261 positivi su oltre 14mila tamponi. Alla luce di questi numeri abbiamo preso decisioni difficili, che non abbiamo preso a cuore leggero.

Ieri quando è arrivata la notizia che avevamo sforato i mille contagi, abbiamo passato tutta la giornata a capire quale fosse la cosa più necessaria da fare.

Abbiamo lavorato dalle 10 alle 18,30, parlando con esperti, organizzazioni economiche, con i ministri.

Noi non abbiamo deciso di chiudere le scuole, ma di fare due settimane di didattica a distanza. L’obbiettivo è stato quello di ridurre i luoghi di assembramento e di fermare la mobilità sui mezzi di trasporto.

Stanziati 4 milioni di euro per potenziare il trasporto per avere tra quindici giorni l’aumento delle corse. Dobbiamo ragionare anche sugli orari differenziati nelle scuole.

In queste ore stiamo valutando come fare per sostenere le famiglie con i bambini piccoli.

Nelle prossime ore assumeremo decisioni su attività che determinano assembramenti.

Saranno vietate attività che non determinano code fuori ai locali: chi non ha posti a sedere chiude.

La movida deve essere bloccata.

Se vogliamo evitare di chiudere l’Italia è indispensabile igienizzarsi.

Nel fine settimana di Halloween tutte le attività chiudono alle 22. Halloween è un monumento all’imbecillità.

Dopo la mezzanotte si blocca la mobilità, ma se decidiamo questo servono controlli rigorosi.

Stop anche ai matrimoni e a tutte le cerimonie: abbiamo voluto aiutare il comparto del wedding, ma abbiamo assistito a disastri e contagi. Meglio fermare tutto per la sicurezza di tutti».