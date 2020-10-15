21:47:30 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sono cinquanta i positivi al Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere. Complessivamente sono 64 i contagiati in città da quanto è iniziata la seconda ondata di Covid-19. A darne notizia il sindaco Antonio Mirra che, attraverso un video social, fa sapere: «Sono 64 i positivi da agosto a Santa Maria Capua Vetere - ha affermato - quattro sono le persone ricoverate e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli altri sono tutti asintomatici».

Per quanto riguarda la decisione dell'Asl e della Regione di convertire il Melorio in Covid Hospital, il primo cittadino ha aggiunto: «Preoccupa il dato dei ricoverati in Campania, sono oltre cento negli ultimi tre giorni.

A breve potrebbe esaurirsi l'offerta a livello regionale dei posti letti. Nell'ottica di aumentare la disponibilità, l'Asl ha individuato il nostro presidio ospedaliero per trasformarlo in Covid Hospital, così come aveva già fatto ad aprile, quando stavamo in una situazione completamente diversa rispetto ad ora.

Tra qualche settimana c'è il rischio di non poter ricoverare più le persone che non stanno bene. In quest'ottica il Melorio sarà utilizzato per ampliare l'offerta dei posti letto. Il direttore generale dell'Asl Russo già mi ha assicurato che, dopo questa fase emergenziale, il nostro ospedale tornerà ad essere come ora o meglio di adesso.

Nel frattempo sono sospesi i ricoveri ed entro la settimana prossima sarà attivato il Covid Hospital al Melorio di Santa Maria Capua Vetere».