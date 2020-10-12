Banner-MutuaBccSpettacolo
15:15:20 L’Associazione culturale e politica Casapulla C’è, in un’ottica di servizio al cittadino, organizza presso il Teatro Comunale di Casapulla l’evento formativo-informativo Superbonus 110%.

L’incontro avrà luogo Venerdì 16 Ottobre, dalle ore 17 alle ore 19 previa prenotazione via mail o via Messenger fino al numero massimo consentito dalla sala.

Il Presidente dell’Associazione Carmela Casertano ha così dichiarato: “In tempi così critici è essenziale ed indispensabile sfruttare ogni possibilità di sviluppo e ripresa.

Accogliendo le istanze dei cittadini sulla complessa normativa inerente gli incentivi fiscali riguardanti l’Ecobonus proviamo a fare chiarezza con chi ha competenza in materia avendone anche seguito l’iter legislativo”.

 Infatti all’incontro interverranno il Senatore della Repubblica Ing. Agostino Santillo, l’Avv. Enrico Esposito Capo Uficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ing. Carmine Lubritto dell’Università Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 L’evento, rivolto in particolar modo ai vari professionisti chiamati ad eseguire l’iter burocratico, alle imprese, agli amministratori di condominio, sarà svolto nel regolare rispetto del protocollo Covid-19 con posti a sedere limitati, distanziati e riservati; inoltre sarà trasmesso anche in diretta Facebook ed Instagram per coloro che non presenzieranno direttamente.

Tutti i cittadini sono invitati ad approfondire tale tematica, comprendendo senza difficoltà e superando i diversi cavilli posti dalla normativa se è davvero possibile ristrutturare la propria casa a costo zero o quasi.

 

