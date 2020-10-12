Banner-MutuaBccSpettacolo
12:35:28 Il M° Giosuè Grassia è stato proclamato nuovo direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. L’esito delle votazioni ha fornito un risultato netto, Grassia ha vinto con una netta maggioranza.

Il suo programma elettorale, è stato il fondamento per la condivisione con tanti docenti, basato sull’ascolto profondo delle problematiche esposte.

Grassia è tra i docenti più attivi del Conservatorio, già responsabile del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, pensa ad un Conservatorio al passo con i tempi, senza tuttavia perdere l’aspetto umano. Nel suo programma: nuove tecnologie, spazi adeguati per gli studenti, autonomia del docente, recupero delle discipline legate alla tradizione musicale, Web Radio del Conservatorio, Educazione all’ascolto e tanto altro.

Formazione Orchestrale, Corale, vissuti in maniera coordinata e continuativa un lavoro costante. Non si tralascia nulla. Da una organizzazione didattica efficiente, che passa attraverso una segreteria didattica al passo con i tempi.

Insomma un progetto di un Conservatorio moderno, didatticamente avanzato, aperto a nuove esperienze nel mondo esterno.

