21:34:46 Grande successo e presenza di numerosi partecipanti, oggi a Capua, in occasione della Tavola rotonda sul tema: "Ristorazione e Turismo: riflessioni economico-sociali nella convivenza con il Covid-19", svoltasi nella splendida cornice naturale di S. Angelo in Formis ed organizzata dall’ENDAS – Caserta, dall’Associazione Cuochi di Caserta, in collaborazione con l’ente di formazione qualificata EMP Society e con la Federazione Italiana Manager della Ristorazione - FIMAR.

Prestigiosa la composizione del tavolo dei relatori e vivo apprezzamento per i loro interventi da parte del pubblico presente, che ha seguito i lavori con viva partecipazione ed attenzione.

Le conclusioni sono state tenute dal Prof. Giulio Tarro, virologo e scienziato di fama mondiale e già candidato al Premio Nobel.

L’Avv. Roberto Barresi, che ha introdotto e presieduto i lavori, ha rivolto un sentito ringraziamento, oltre che al Prof. Tarro, anche al Prof. Enea Franza ed alle Dott.sse Maria Pia Turiello, Luisana Merola e Monica Peta, per le loro puntuali ed interessanti relazioni.

Un plauso sincero inoltre, è stato tributato al Prof. Giuseppe Raimondo, ottimo Presidente dell'Associazione Cuochi di Caserta e co-organizzatore dell'evento. Raimondo, dal canto suo, ha evidenziato le preoccupazioni del comparto enogastronomico- turistico, evidenziando l’esigenza, ormai indifferibile, di norme chiare, univoche e finalizzate alla tutela occupazionale ed imprenditoriale degli operatori del settore.

E’ poi seguito un nutrito dibattito tra i relatori, i giornalisti presenti ed il pubblico, composto anche da una folta e coreografica delegazione di Cuochi in divisa ed imprenditori turistici di numerose ed importanti strutture ricettive della provincia di Caserta e della Regione Campania.

Barresi, nel dichiarare la propria soddisfazione per la rilevante sensibilità mostrata verso tale qualificata iniziativa ha precisato, in sede di chiusura dei lavori, che “l’odierna tavola rotonda rappresenta lo sprone a proseguire in tali iniziative, che danno lustro alla nostra Capua e che la pongono quale sede ospitante di eventi socio-culturali di successo e di indiscutibile prestigio scientifico”.