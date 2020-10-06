12:11:04 CASERTA. L’improvvisa scomparsa di monsignor Giovanni D’Alise lascia senza vescovo la diocesi di Caserta.
Al momento, la reggenza è nelle mani del suo vicario don Gianni Vella anche se, nelle prossime ore si attendono novità sul nome di chi dovrà guidare la nostra comunità religiosa.
Sul piano tecnico sono due le strade che possono essere percorse, la nomina di un amministratore diocesano e quella di un amministratore apostolico.
Nel primo caso, significa che l’orientamento del Papa e del metropolita della Campania, l’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, è quella di nominare in tempi brevi un nuovo vescovo.
Se così dovesse essere sarebbe confermato don Gianni Vella con pieni poteri fino all’arrivo del nuovo delegato del Pontefice che potrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno.
Nel caso in cui, invece, i tempi per la nomina del nuovo vescovo di Caserta dovessero essere più lunghi, si potrebbe decidere di individuare un amministratore apostolico al quale affidare la guida della diocesi in attesa della scelta del nuovo vescovo.
Se dovesse prevalere questa seconda strada, ci potrebbe essere la nomina di un vescovo di una diocesi vicina fino alla nuova nomina.
La presenza ieri in Cattedrale di monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, potrebbe essere un indicatore del fatto che sul futuro di Caserta si hanno già le idee chiare.
Nelle prossime ore se ne saprà di più…