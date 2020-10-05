Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

19:01:56 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Secondo caso di positività presso l'Istituto Perla-Principe di Piemonte di via Grandi a Santa Maria Capua Vetere: si tratta di un'alunna della scuola media.

Appresa la notizia il sindaco Antonio Mirra si è immediatamente consultato con l'Uopc dell'Asl e ha previsto ad horas, già nella giornata di oggi, un intervento di sanificazione delle aule interessate, delle aree comuni e dei bagni così come previsto dalle "indicazioni operative" a cura dell'Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione e dell'Inail.

Si precisa, fanno sapere dal Comune, che questo intervento si va ad aggiungere a quello già effettuato a cura della Dirigenza dopo il primo caso di positività. Analogo intervento è stato previsto presso il Liceo Classico dove la Dirigente ha immediatamente comunicato al sindaco di avere comunque isolato le aree interessate. Per domani entrambi i plessi saranno completamente utilizzabili ad eccezione delle aule delle classi in quarantena.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:201 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:589 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:921 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next