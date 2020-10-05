19:01:56 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Secondo caso di positività presso l'Istituto Perla-Principe di Piemonte di via Grandi a Santa Maria Capua Vetere: si tratta di un'alunna della scuola media.

Appresa la notizia il sindaco Antonio Mirra si è immediatamente consultato con l'Uopc dell'Asl e ha previsto ad horas, già nella giornata di oggi, un intervento di sanificazione delle aule interessate, delle aree comuni e dei bagni così come previsto dalle "indicazioni operative" a cura dell'Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione e dell'Inail.

Si precisa, fanno sapere dal Comune, che questo intervento si va ad aggiungere a quello già effettuato a cura della Dirigenza dopo il primo caso di positività. Analogo intervento è stato previsto presso il Liceo Classico dove la Dirigente ha immediatamente comunicato al sindaco di avere comunque isolato le aree interessate. Per domani entrambi i plessi saranno completamente utilizzabili ad eccezione delle aule delle classi in quarantena.