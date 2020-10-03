20:59:28 Domani sarò a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia.

In relazione all'emergenza Covid, il Ministro dell'Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale.

Lo dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca dopo la giornata nera di oggi in termini di nuovi positivi.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 401

Tamponi del giorno: 7.498

Totale positivi: 13.925

Totale tamponi: 620.282

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 465

Guariti del giorno: 103

Totale guariti: 6.418