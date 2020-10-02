Banner-MutuaBccSpettacolo
18:24:35 Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta in linea con il boom di contagi che si è registrato oggi in Regione Campania.

Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 760 i positivi attuali in Terra di Lavoro. 

Sono 64 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Castel Volturno con 67 casi.

60 casi ad Aversa.

52 sono invece i contagiati a Marcianise.

50 i positivi a Caserta.

48 i casi a Casal di Principe.

40 i contagiati a San Cipriano d’Aversa

28 i casi a Villa Literno.

25 i positivi a Orta di Atella, San Marcellino, Trentola Ducenta

21 i positivi a San Nicola la Strada.

18 i contagiati a Casaluce.

17 i positivi a Lusciano, Sant’Arpino

15 i contagiati a San Marco Evangelista.

14 i positivi a Maddaloni.

13 i casi a Casagiove

12 i positivi a Casapesenna, Santa Maria Capua Vetere.

11 i positivi a Frignano.

10 i contagiati a Mondragone, Portico di Caserta, Recale, Succivo, Teverola.

9 i casi a Cesa, Piedimonte Matese.

8 i casi a Capua, Gricignano d’Aversa.

Sette i positivi a Macerata Campania, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa di Briano.

Sono sei i positivi a Alife, Parete, San Felice a Cancello.

Sono cinque i positivi a Curti, San Tammaro.

Il contagio non si ferma nemmeno a Capodrise, Pontelatone, San Prisco, dove gli infetti sono quattro per Comune.

Tre il numero degli infetti a Arienzo, Casapulla, Santa Maria a Vico, Teano.

Sono due i positivi a Capriati al Volturno, Carinaro, Dragoni, Gioia Sannitica, Pietramelara,  Riardo, Roccamonfina, Sessa Aurunca.

Positivi si registrano ancora a Bellona, Calvi Risorta, Carinola, Conca della Campania, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Pastorano, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora, Vitulazio un caso per Comune.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482

Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315

 

