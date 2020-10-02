18:24:35 Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta in linea con il boom di contagi che si è registrato oggi in Regione Campania.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 760 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 64 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Castel Volturno con 67 casi.
60 casi ad Aversa.
52 sono invece i contagiati a Marcianise.
50 i positivi a Caserta.
48 i casi a Casal di Principe.
40 i contagiati a San Cipriano d’Aversa
28 i casi a Villa Literno.
25 i positivi a Orta di Atella, San Marcellino, Trentola Ducenta
21 i positivi a San Nicola la Strada.
18 i contagiati a Casaluce.
17 i positivi a Lusciano, Sant’Arpino
15 i contagiati a San Marco Evangelista.
14 i positivi a Maddaloni.
13 i casi a Casagiove
12 i positivi a Casapesenna, Santa Maria Capua Vetere.
11 i positivi a Frignano.
10 i contagiati a Mondragone, Portico di Caserta, Recale, Succivo, Teverola.
9 i casi a Cesa, Piedimonte Matese.
8 i casi a Capua, Gricignano d’Aversa.
Sette i positivi a Macerata Campania, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa di Briano.
Sono sei i positivi a Alife, Parete, San Felice a Cancello.
Sono cinque i positivi a Curti, San Tammaro.
Il contagio non si ferma nemmeno a Capodrise, Pontelatone, San Prisco, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti a Arienzo, Casapulla, Santa Maria a Vico, Teano.
Sono due i positivi a Capriati al Volturno, Carinaro, Dragoni, Gioia Sannitica, Pietramelara, Riardo, Roccamonfina, Sessa Aurunca.
Positivi si registrano ancora a Bellona, Calvi Risorta, Carinola, Conca della Campania, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Pastorano, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora, Vitulazio un caso per Comune.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 392
Tamponi del giorno: 8.482
Totale positivi: 13.524
Totale tamponi: 612.784
Deceduti del giorno: 0
Totale deceduti: 463
Guariti del giorno: 42
Totale guariti: 6.315