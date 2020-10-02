13:36:04 CASERTA. La pizza è un 'affare' di Caserta. Per il quarto anno consecutivo la città campana e il suo hinterland si prendono lo scettro di miglior pizzeria d'Italia e del mondo secondo la classifica 50 Top Pizza 2020.

Ma c'è tuttavia un colpo di scena, se l'anno scorso c'era stato un pari merito tra Pepe in Grani di Franco Pepe di Caiazzo (vincitore per tre volte) e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, quest'anno I Masanielli ha centrato il sorpasso prendendosi il podio più alto.

Pepe in Grani scende di un gradino mentre al terzo posto si piazza I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, Verona), il quale si aggiudica anche il premio speciale di pizzaiolo dell'anno.

Top Pizza 50 è la prima e più importante guida on-line di settore e stila la classifica delle migliori pizzeria in base alla qualità della proposta del cibo all'insieme dei servizi offerti al cliente.

La Campania resta la regione con il maggior numero di locali presenti in classifica, ben 16.

A essere rappresentata è però quasi l'intera Penisola, dal Lazio, Lombardia e Toscana, a quota 6, il Veneto con 4, il Piemonte, la Sardegna e la Sicilia con due, infine Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Puglia con una.

Per quanto riguarda i premi speciali, tra questi quello di giovane pizzaiolo dell'anno andato a Gennaro Police dell'insegna 'O Scugnizzo, di Arezzo, e quello di pizzeria novità del 2020, assegnato alla romana I Quintili, di Marco Quintili. Per la migliore proposta dei fritti Frumento ad Acireale e per la più buona frittatina di pasta Pizzeria 2.0 di Carlo Sammarco a Frattamaggiore.

Il premio Pasticceria in Pizzeria va a Dry Milano, mentre la migliore pizza dolce è la Pizza Colada di Seu Pizza Illuminati, Roma.

Il miglior servizio di sala è di Francesco & Salvatore Salvo, Napoli. Le migliori carte dei vini, delle birre e degli oli sono rispettivamente di: 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Napoli Apogeo (Pietrasanta, Lucca), Giangi Pizza e Ricerca (Arielli, Chieti). Sono stati inoltre assegnati i prestigiosi riconoscimenti internazionali per le top pizzerie in Giappone, Canada, Asia e Oceania.

Tra i premiati, Pizzeria Braceria Cesari (Nagoya, Japan), Via Tevere Pizzeria Napoletana (Vancouver, Canada), CIAK - In The Kitchen (Hong Kong) e 400 Gradi (Brunswick, Australia) che ha anche avuto il premio per la Migliore Pizza Napoletana fuori dall'Italia. A causa del Covid quest'anno non è stato possibile stilare le classifiche delle migliori pizzerie di Usa, Sud America e Africa.

"Il mondo della pizza - hanno commentato Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale - si è dimostrato quello più reattivo di fronte alle difficoltà del momento.

Nessuno ha rinunciato alla qualità e sono proseguiti gli investimenti. Ci teniamo poi a sottolineare l'ingresso di tanti giovani, sia in Italia che all'estero, a testimonianza di un settore vivo, ricco di passione e di competenze".

1 Pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci - Caserta (CE) - Pastificio Di Martino Award Pizza dell'anno per Futuro di marinara

2 Pepe in grani - Caiazzo (CE)

3 I Tigli - San Bonifacio (VR) - Latteria Sorrentina Award Pizzaiolo dell'anno

4 50 Kalò - Napoli - Prosecco Award Miglior carta dei vini

5 La Notizia 94 - Napoli - Solania Award Margherita dell'anno

6 Fratelli Salvo - Napoli - Latteria Sorrentina Award Miglior servizio di sala

7 Seu Pizza Illuminati - Roma - D'Amico Award Pizza dolce dell'anno per Pizza Colada

8 Dry Milano - Milano - Olitalia Award Miglior Pasticceria

9 'O Scugnizzo - Arezzo - San Pellegrino e Acqua Panna Award Giovane pizzaiolo dell'anno a Gennaro Police

10 Le grotticelle - Caggiano (Sa) - Solania Award Innovazione e sostenibilità ambientale

11 Apogeo - Pietrasanta (LU) - Birrificio Fratelli Perrella Award Migliore carta delle birre

12 La gatta mangiona - Roma

13 Patrick Ricci Terra Grandi ed Esplorazione - San Mauro Torinese (TO)

14 Sbanco - Roma

15 Le follie di Romualdo - Firenze

16 Fandango - Potenza

17 Crosta - Milano - Latteria Sorrentina Award Best Format dell'anno

18 I Quintili - Roma - Solania Award Novità dell'anno

19 Grigoris - Mestre (Ve)

20 10 Diego Vitagliano - Napoli

21 Pizzeria Da Lioniello - Succivo (CE)

22 Sirani - Bagnolo Mella (BS)

23 Carlo Sammarco 2.0 - Frattamaggiore (NA) - Pastificio Di Martino Award Miglior frittatina di pasta

24 Enosteria Lipen - Triuggio (MB)

25 Pizzeria da Ezio - Alano di Piave

26 Giangi pizza e ricerca - Arielli (CH) - Birrificio Fratelli Perrella Award Miglior carta degli oli extravergine di oliva

27 Cocciuto - Milano

28 Pupillo pura pizza - Priverno (LT)

29 Ristorante pizzeria Ciarly - Napoli - D'Amico Award Performance dell'anno Pizzeria Ciarly - Napoli

30 Framento - Cagliari

31 Frumento - Acireale (CT) - Olitalia Award Miglior proposta di fritti

32 Officine del cibo - Sarzana (SP)

33 I Masanielli di Sasà Martucci - Caserta

34 La braciere - Palermo

35 Antica Friggitoria La Masardona - Napoli

36 Le Parule - Ercolano

37 Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania (SS)

38 400 Gradi - Lecce

39 Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

40 Casa Vitiello - Tuoro (CE)

41 La ventola - Rosignano Marittima (LI)

42 Giotto Pizzeria Bistrot - Firenze

43 Gusto divino - Saluzzo (CN)

44 Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino - Pomigliano d’Arco

45 L’osteria di birra del borgo - Roma

46 Pizzeria Gigi Pipa - Este (PD)

47 Pizzeria Mamma Rosa - Ortezzano

48 La cascina dei sapori - Rezzato (BS)

49 Battil’oro - Querceta (LU)

50 Concettina ai Tre Santi – Napoli