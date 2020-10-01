21:22:26 Il Sindaco Andrea Pirozzi, nella giornata odierna, ha convocato la nuova Giunta che sarà composta da: dott.ssa Veronica Biondo (vicesindaco), dott.ssa Anna Cioffi, avv. Giuseppe Nuzzo, prof. Clemente Affinita, avv. Michele Nuzzo (assessore esterno).

Contestualmente è stato convocato il consiglio comunale il 9 ottobre nel quale si svolgerà il giuramento del Sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio, la costituzione dei gruppi consiliari, la comunicazione dei nominativi della Giunta e delle deleghe ai consiglieri e agli assessori, la nomina della commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari e la nomina della commissione elettorale.

Pirozzi: «Sono orgoglioso di aver messo in piedi una squadra che ha tanta voglia di fare e lavorare per il nostro meraviglioso paese.

Da lunedì ciascuno degli eletti avrà un incarico per potersi impegnare a pieno regime nell’attività amministrativa.

Inoltre ci tengo a sottolineare che, come ho sempre detto, daremo la possibilità anche a chi non eletto di dare il proprio contributo. Colgo l’occasione per fare gli auguri di un buon lavoro alla mia squadra e a tutti i rappresentanti in consiglio comunale».