20:07:26 L’avvocato Massimo Golino ‘libera’ i suoi elettori e boccia entrambi i contendenti in corsa per il turno di ballottaggio.

L’ex candidato alla Regione di Centro Democratico con un video postato sulla sua pagina Facebook in maniera impietosa afferma che il nuovo scontro Abbate-Velardi «non è quello di cui ha bisogno la città» e che a prescindere dal vincitore «la nuova giunta avrà vita breve».

Il professionista che conferma il ‘suo consenso storico’ in città nonostante si sia tenuto lontano dalla vita politica marcianisana, evidenzia quelle che a suo dire, sono le criticità delle due proposte politiche.

Per Golino, infatti, non garantirebbero stabilità al governo cittadino né la squadra di Abbate «composta da personale politico che la città ha già bocciato» né quella di Velardi «inesperta per un compito delicato».

«Abbate vive il paradosso di avere una squadra plurale, ma incentrata tuttavia su un solo uomo politico e per giunta di un unico partito.

Non credo che in caso di vittoria sarà facile governare per lungo tempo in una città complessa come Marcianise, alla luce delle evoluzioni politiche e della vivissima motilità delle alleanze nazionali e locali – ha sottolineato -

Velardi continua ad avere una visione personalistica dell’amministrazione.

Non credo che, in caso di vittoria per lui, sarebbe facile governare per lungo tempo in una città come Marcianise, dove l’ascolto dei cittadini, direttamente o attraverso i propri rappresentanti, risulta fondamentale».

Golino sceglie di parlare ai suoi elettori dopo una campagna elettorale «sobria» impostata su pochi interventi pubblici fatti assieme a personalità riconosciute sul piano nazionale perché ritiene che «il sentimento di protesta» sia ancora troppo forte .

«Nell’impossibilità di esprimere un voto politico, che di regola si esprime senza sentimento né risentimento – ha dichiarato l’avvocato – invito i miei elettori a 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 il proprio amministratore, secondo i propri desiderata e, se gradiscono, anche secondo 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗮 o 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗮».