12:42:28 CASERTA. Si allunga il roster della Ble Juvecaserta Academy che affronterà il prossimo campionato di serie C silver.

Il club bianconero ha infatti acquisito il diritto di tesseramento della guardia Francesco Maria Porfidia. Nato a Caserta il 24 gennaio 1999, è cresciuto nel vivaio della Juvecaserta nelle cui fila ha disputato i vari campionati giovanili di categoria.

L’esordio tra i senior è avvenuto in serie B con il Costa Volpino (BG) nella stagione 2017/18. L’anno successivo è stato fra i protagonisti del campionato di serie C gold nelle fila de Il Globo di Isernia.

Sempre in serie C ed in Molise anche la scorsa stagione, ma questa volta con la maglia del Termoli.