Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

12:42:28 CASERTA. Si allunga il roster della Ble Juvecaserta Academy che affronterà il prossimo campionato di serie C silver.

Il club bianconero ha infatti acquisito il diritto di tesseramento della guardia Francesco Maria Porfidia. Nato a Caserta il 24 gennaio 1999, è cresciuto nel vivaio della Juvecaserta nelle cui fila ha disputato i vari campionati giovanili di categoria.

L’esordio tra i senior è avvenuto in serie B con il Costa Volpino (BG) nella stagione 2017/18. L’anno successivo è stato fra i protagonisti del campionato di serie C gold nelle fila de Il Globo di Isernia.

Sempre in serie C ed in Molise anche la scorsa stagione, ma questa volta con la maglia del Termoli.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:161 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:551 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:892 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next