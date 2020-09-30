21:45:13 Si è tenuta questa mattina una riunione con tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi.
Particolare attenzione è stata dedicata al mondo della scuola nella nostra regione, ormai tutte riaperte.
È stato completato lo screening deciso dalla Regione su tutto il personale scolastico della Campania (130mila tra docenti e non docenti).
Hanno già ottenuto il bonus di tremila euro i 919 istituti per l’acquisto di termoscanner.
Distribuite le prime mille pistole per la misurazione della temperatura corporea. Sono in distribuzione altre 2.700. Nell’ambito del piano “Scuola sicura” la Regione è pronta, su richiesta degli istituti, anche per uno screening a tappeto sugli studenti.
Nel corso della riunione, in relazione alla prevenzione, è stato ribadito l’impiego di test rapidi molecolari (Pcr) in tutti i Pronto Soccorso, e per altri screening sierologici mirati per categorie, acquisito il dato confermato nella stessa circolare ministeriale, della poca affidabilità dei “test salivari”.
Da domani intanto parte la campagna di vaccinazioni anti-influenzali in tutta la Campania grazie alla dotazioni di 1.800.00 vaccini acquistati nello scorso mese di aprile e distribuiti alle Asl e ai medici di famiglia.
Saranno in dotazione anche alle farmacie, anche se non potranno per norma ministeriale, somministrali direttamente.
Lo dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca.