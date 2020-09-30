21:28:23 C’è anche una bimba di appena due anni tra i positivi al Coronavirus a Casaluce.

La piccola frequenta un asilo privato del Comune dell’agro e le sue condizioni sono buone.

A fornire un quadro della situazione il sindaco di Casaluce Antonio Tatone che, nel contempo, invita i suoi concittadini alla cautela e al rispetto delle regole.

«Con sgomento e particolare preoccupazione, sono costretto a comunicare che in data odierna, mi è giunta la comunicazione ufficiale dell’Asl che il covid 19 ha colpito ancora – ha spiegato –

La particolarità del caso, sta nel fatto che ancora una volta, si tratta di una bambina di appena 2 anni che frequentava un asilo nido gestito da privati!

Naturalmente, le autorità preposte si sono adoperate per mettere in sicurezza il sito e monitorato tutti gli alunni della sezione primavera di cui fa parte la bambina contagiata!

I genitori, da me immediatamente contattati, mi hanno riferito che le condizioni generali della piccola sono discrete. L'anonimato, come richiesto dagli stessi, lo si mantiene come per legge!

Ringrazio la direzione della scuola, che immediatamente ha adottato in sicurezza il protocollo previsto.

Questi casi, sfatano la leggenda secondo la quale il Covid risparmiava i bambini.

Questo ci fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che è indispensabile osservare severamente tutte le prescrizioni contenute nelle varie ordinanze in vigore!

La situazione attuale nel nostro paese è la seguente: abbiamo 21 casi di persone contagiate ed un numero elevato di persone in attesa di risposta del tampone eseguito.

Usare la mascherina e rispettando il distanziamento fisico significa avere rispetto per gli altri e per noi stessi».